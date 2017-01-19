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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-01-19, 12:49
Крещенские купания мэра Одессы (ВИДЕО)

Городской голова Одессы поздравил всех с Крещением и разместил на странице в Фэйсбуке свое троекратное окунание в проруби.

Вместе с городским головой к таинству Крещения приобщились депутаты городского и областного советов из промерской партии. 

Крещенский рекорд в Одессе (ВИДЕО)

Напомним, что сегодня одесситы решили помочь больному парню, организовав массовое одновременное вхождение в воду.


 


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