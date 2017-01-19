|Ожидается снижение нормы потребления газа по субсидии
|В 2017 году доллар в Украине будет по 30 гривен
|Одесситам - к праздникам. Гороскоп камней-оберегов на 2017 год
|
2017-01-19, 12:49
Крещенские купания мэра Одессы (ВИДЕО)
Городской голова Одессы поздравил всех с Крещением и разместил на странице в Фэйсбуке свое троекратное окунание в проруби.
Напомним, что сегодня одесситы решили помочь больному парню, организовав массовое одновременное вхождение в воду.
|
влажность:
давление:
ветер:
БИЗНЕС ГОРОСКОП