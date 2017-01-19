

﻿ 2017-01-19, 12:49 Крещенские купания мэра Одессы (ВИДЕО) Городской голова Одессы поздравил всех с Крещением и разместил на странице в Фэйсбуке свое троекратное окунание в проруби.



Вместе с городским головой к таинству Крещения приобщились депутаты городского и областного советов из промерской партии.



Крещенский рекорд в Одессе (ВИДЕО) Напомним, что сегодня одесситы решили помочь больному парню, организовав массовое одновременное вхождение в воду.



