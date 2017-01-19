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2017-01-19, 12:17
Крещенский рекорд в Одессе (ВИДЕО)
Сегодня, на Крещение, одесситы решили помочь больному парню, организовав массовое одновременное вхождение в воду.
Причем, на Ланжероне море возле берега стало покрываться тонким льдом, что создавало трудности для бесстрашных одесситов. Как и обещали организаторы,всех искупавшихся угощали горячим глинтвейном и выпечкой.
Одесские моржи идут на рекорд ради Александра Кустурова
Напомним, акция была призвана помочь сбору средств для одессита Александра Кустурова.
«Саше 23 года и у него лейкоз, он уже прошел два курса химиотерапии. Но уровень медицины в нашей стране оставляет лишь одну надежду на Бога. Необходимо лечение и операция за рубежом», - пишут инициаторы благотворительного сбора средств.
Дорогие одесситы! Если вы можете и хотите присоединиться к тем, кто решил дать Саше шанс, свяжитесь с его братом по телефону: 0966267756.
ПриватБанк 4731217111516173 (Кустуров Александр)
ОщадБанк 5167490047344313 (Кустуров Евгений)
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