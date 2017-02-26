|Вокруг роста цен: еда, бензин и коммуналка
|Все о проведении регистрации на внешнее независимое оценивание в 2017 году
|Быть в курсе: налоговые нововведения
|
2017-02-26, 14:13
Криминальная Одесса: кровавые разборки в выходные дни
Соцсети и СМИ взбудоражили два кровавых инцидента в эти выходные.
В субботу, около десяти часов вечера, на Греческой площади между двумя мужчинам возник конфликт.
Началась драка, у одного оказался нож.Он ранил своего оппонента в грудь. Пострадавшего отвезли в больницу.
Им оказался приезжий, который гулял по центре города с женой и ребенком.
Владелец холодного оружия скрылся, его ищет полиция.
А в ночь на воскресенье на проспекте Добровольского напротив дома №112 возле магазина «Цитрус» обнаружили труп мужчины с огнестрельным ранением в грудь.
По словам очевидцев, было несколько выстрелов. Мужчина пытадся бежать от своего убийцы, но скончался от ранений.
«Это было заказное убийство,выстрелов было много убиенный пытался убижать», — предполагают свидетели.Позже в СМИ появилась информация, что погибшим является ранее судимый мужчина 1979 г.р., известный в уголовных кругах под кличкой «Ромашка».
Якобы, он племянник представителя так называемых «воров в законе».
|
влажность:
давление:
ветер:
БИЗНЕС ГОРОСКОП