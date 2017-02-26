2017-02-26, 14:13

Криминальная Одесса: кровавые разборки в выходные дни

Соцсети и СМИ взбудоражили два кровавых инцидента в эти выходные.

В субботу, около десяти часов вечера, на Греческой площади между двумя мужчинам возник конфликт.

Началась драка, у одного оказался нож.Он ранил своего оппонента в грудь. Пострадавшего отвезли в больницу.

Им оказался приезжий, который гулял по центре города с женой и ребенком.

Владелец холодного оружия скрылся, его ищет полиция.

А в ночь на воскресенье на проспекте Добровольского напротив дома №112 возле магазина «Цитрус» обнаружили труп мужчины с огнестрельным ранением в грудь.

По словам очевидцев, было несколько выстрелов. Мужчина пытадся бежать от своего убийцы, но скончался от ранений.

«Это было заказное убийство,выстрелов было много убиенный пытался убижать», — предполагают свидетели.Позже в СМИ появилась информация, что погибшим является ранее судимый мужчина 1979 г.р., известный в уголовных кругах под кличкой «Ромашка».

Якобы, он племянник представителя так называемых «воров в законе».



Предполагается, что стреляли из пистолета иностранного производства.