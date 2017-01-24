2017-01-24, 14:07

Криминальный талант одесских аферисток

На смену Соньке "золотой ручке" в Одессе приходят новые королевы воровского мира.

Напомним, недавно выяснилось, что протяжении целого года сотрудница одного из банков Одессы крала деньги с карточек клиентов.

Как предприимчивая одесская банкирша обворовывала своих клиентов





И вот новый сюжет: работница одного из одесских ломбардов присвоила ювелирные изделия и деньги предприятия на сумму 285 тыс. грн.

По данным Суворовского ОП, правоохранители установили, что занимающая руководящую должность 39-летняя одесситка подделала договоры о получении денежных средств якобы под залог золотых изделий граждан. Такими действиями женщина ввела руководство ломбарда в заблуждение и присвоила себе ювелирные изделия и денежные средства.





Мошенница подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 191 УК Украины, а именно: присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Женщине грозит от пяти до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

