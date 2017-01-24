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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

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 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-01-24, 14:07
Криминальный талант одесских аферисток

На смену Соньке "золотой ручке" в Одессе приходят новые королевы воровского мира.

Напомним, недавно выяснилось, что протяжении целого года сотрудница одного из банков Одессы крала деньги с карточек клиентов. 

Как предприимчивая одесская банкирша обворовывала своих клиентов

И вот новый сюжет: работница одного из одесских ломбардов присвоила ювелирные изделия и деньги предприятия на сумму 285 тыс. грн.

По данным Суворовского ОП, правоохранители установили, что занимающая руководящую должность 39-летняя одесситка подделала договоры о получении денежных средств якобы под залог золотых изделий граждан. Такими действиями женщина ввела руководство ломбарда в заблуждение и присвоила себе ювелирные изделия и денежные средства.

Картинки по запросу женщина и золотые украшения картинки 

Мошенница подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 191 УК Украины, а именно: присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Женщине грозит от пяти до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.


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