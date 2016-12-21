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﻿2016-12-21, 13:31
Крупный улов:пограничники отобрали у браконьера двухметровую белугу (ВИДЕО)

В Одесской области пограничники отдела «Вилково» Измаильского отряда обнаружили около искусственного канала реки Дунай 120-килограммовую белугу, длиной почти 2 метра. 

Рыба занесена в Красную книгу и охраняется законом, а такие большие особи встречаются особенно редко.

Недалеко от находки пограничники задержали мужчину, который находился в лодке «Каюк». Его подозревают в незаконном вылове ценной рыбы, однако сам мужчина свою вину отрицает. 

 

На место происшествия пограничники вызвали сотрудников Дунайского биосферного заповедника, Вилковскую рыбоохрану, полицию и сотрудников прокуратуры области. Сейчас ведется следствие, открыто уголовное дело. А редкую рыбу передали в Одесский центр Южного НИИ Морского рыбного хозяйства и океанографии для исследования и экспертиз.


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