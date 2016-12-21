|Одесситам - к праздникам. Гороскоп камней-оберегов на 2017 год
|Новый Год. Как будет праздновать Одесса?
|Одесским пенсионерам будут доплачивать из городского бюджета
|
2016-12-21, 13:31
Крупный улов:пограничники отобрали у браконьера двухметровую белугу (ВИДЕО)
В Одесской области пограничники отдела «Вилково» Измаильского отряда обнаружили около искусственного канала реки Дунай 120-килограммовую белугу, длиной почти 2 метра.
Недалеко от находки пограничники задержали мужчину, который находился в лодке «Каюк». Его подозревают в незаконном вылове ценной рыбы, однако сам мужчина свою вину отрицает.
На место происшествия пограничники вызвали сотрудников Дунайского биосферного заповедника, Вилковскую рыбоохрану, полицию и сотрудников прокуратуры области. Сейчас ведется следствие, открыто уголовное дело. А редкую рыбу передали в Одесский центр Южного НИИ Морского рыбного хозяйства и океанографии для исследования и экспертиз.
|
влажность:
давление:
ветер:
БИЗНЕС ГОРОСКОП