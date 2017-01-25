2017-01-25, 11:56

Кто хранит тайны бренда Одессы? (ФОТО)

Общественник Владислав Балинский в очередной раз обследовал памятник национального значения - Потёмкинскую лестницу.



На этот раз, его интересовало состояние трёх нижних арочных галерей.

По его словам, он рассчитывал обнаружить в нетронутых галереях доказательства последнего масштабного затопления.

Однако, увиденное им превзошло все ожидания.

"Кроме всего прочего, увиденное мною , повергло меня в шок! Сейчас уже, я могу утверждать, что мы стояли всего лишь в шаге от того, чтобы, возможно навсегда, потерять памятник национального значения Потёмкинскую лестницу. Я никогда не мог себе представить, насколько,нижние галереи оказались захламлены горючим мусором и древесиной . В средней проходит тепломагистраль. Конечно же, вся теплоизоляция труб сорвана...



Здесь живут бомжи. Бомж Андрей ,меня успокоил, мол, технику пожарной безопасности он знает и курит только стряхивая пепел в пепельницу. Также, он утверждает, что охранник знает о его пребывании в данной галерее. Андрею я предложил подумать о том чтобы воспользоваться своей грядущей известностью и не отказываться от жизненного шанса. Попросил его воздержаться от курения и в ужасе вышел... Возникни здесь пожар , и мы могли навсегда лишится Гигантской лестницы! Теперь, после обнародования отсюда необходимо всё выгребать в срочном порядке!!!", - поделился Балинский в Фэйсбуке.



ФОТО АВТОРА.



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