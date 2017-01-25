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2017-01-25, 11:56
Кто хранит тайны бренда Одессы? (ФОТО)
Общественник Владислав Балинский в очередной раз обследовал памятник национального значения - Потёмкинскую лестницу.
По его словам, он рассчитывал обнаружить в нетронутых галереях доказательства последнего масштабного затопления.
Однако, увиденное им превзошло все ожидания.
"Кроме всего прочего, увиденное мною , повергло меня в шок! Сейчас уже, я могу утверждать, что мы стояли всего лишь в шаге от того, чтобы, возможно навсегда, потерять памятник национального значения Потёмкинскую лестницу. Я никогда не мог себе представить, насколько,нижние галереи оказались захламлены горючим мусором и древесиной . В средней проходит тепломагистраль. Конечно же, вся теплоизоляция труб сорвана...
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