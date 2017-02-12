2017-02-12, 16:33

Купидон в Одессе созывает на любовный квест

Говорят, что с любовью не шутят! Шутят, если это только раз в году, и только ради романтического уик-енда.

Изюминкой фестиваля, который пройдет 14 февраля в центральном городском парке культуры и отдыха им.Т.Г. Шевченко, станет любовный квест. Для участия в квесте нужно успеть зарегистрироваться до 12 февраля.



Организаторы мероприятия обещают, что будет очень интересно: пары будут бегать по парку, собирать паззлы сердца. Пара, которая быстрее всех соберет паззл, выпросит все частички у Купидона – выиграет.





Победителей ожидает романтический уик-енд. Расходы на трансфер и вышеупомянутые дары берут на себя организаторы мероприятия.

Также на фестивале будет проводиться ярмарка с увлекательными конкурсами, розыгрышами подарков. Каждый желающий сможет признаться в любви через «свободный микрофон», а ближе к вечеру будут показаны ролики от одесситов с признаниями к своим любимым. Завершит романтический вечер дискотека и файер-шоу.

Вы сможете отправить письмо по Валентиновой почте, обменяться сердечками симпатий.За лучшее и самое романтичное предложение предусмотрен специальный приз.





На Тещином мосту в 18:00 влюбленные будут запускать в небо небесные фонарики. Первые 50 фонариков раздадут бесплатно.

В Одесской филармонии будет выступать шоу-оркестр «HardyOrkestra», а танцевальный спектакль «Шкаф» от Лены Коляденко будет презентован в Одесской Музкомедии.

Организаторы обещают, что Вы окунетесь в атмосферу радости и любви, прочувствуете то, что действительно делает День Святого Валентина праздником! Масса ярких впечатлений обеспечена!