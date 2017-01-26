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﻿2017-01-26, 11:30
Легенда одесского бокса - на страже порядка

Наш земляк,чемпион мира по версии WBO Василий Ломаченко принял участие в информационной кампании полиции Одесской области для привлечения в штат новых молодых сотрудников,за что получил благодарность от руководства полиции области.

"Василий не только фотографировался с будущими полицейскими, но и пообщался с юношами и девушками, которые выразили желание служить в полиции, поддержав их выбор. Очень приятно видеть такую позицию чудесного спортсмена, который неоднократно отстаивал честь Украины на соревнованиях наивысшего уровня", - отметил глава одесской полиции Дмитрий Головин.

По его словам, в ходе дополнительного набора, стартовавшего несколько дней назад, штат полиции увеличится за счет следователей, оперативников и участковых офицеров.

"Очень хочется, чтобы в нашу полицию пришли лучшие из лучших - умные, порядочные и образованные молодые люди", - добавил глава одесской полиции.

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Добавим, что Василий Ломаченко всегда отзывчив и оказывает необходимую помощь. 

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