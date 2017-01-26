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2017-01-26, 11:30
Легенда одесского бокса - на страже порядка
Наш земляк,чемпион мира по версии WBO Василий Ломаченко принял участие в информационной кампании полиции Одесской области для привлечения в штат новых молодых сотрудников,за что получил благодарность от руководства полиции области.
"Василий не только фотографировался с будущими полицейскими, но и пообщался с юношами и девушками, которые выразили желание служить в полиции, поддержав их выбор. Очень приятно видеть такую позицию чудесного спортсмена, который неоднократно отстаивал честь Украины на соревнованиях наивысшего уровня", - отметил глава одесской полиции Дмитрий Головин.
По его словам, в ходе дополнительного набора, стартовавшего несколько дней назад, штат полиции увеличится за счет следователей, оперативников и участковых офицеров.
"Очень хочется, чтобы в нашу полицию пришли лучшие из лучших - умные, порядочные и образованные молодые люди", - добавил глава одесской полиции.
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