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﻿2017-02-09, 18:45
Луценко предупреждал: дело одесского прокурора передали в суд

Следователи прокуратуры Одесской области завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывшего первого заместителя руководителя Одесской местной прокуратуры №4 (Суворовский район) Валерия Белого.

В настоящее время обвинительный акт по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины направлен в суд для рассмотрения по сути.

Напомним, в сентябре в  Одессе сотрудники СБУ задержали Валерия Белого во время получения взятки.

Он заставлял представителя коммерческой структуры заключить договор аренды помещения на невыгодных условиях с большой скидкой для себя.

Начальника одесской прокуратуры, которого предупреждал Луценко, поймали с поличным

Визит Луценко в Одессу: прокурорам досталось... 

Ранее, в июне Юрий Луценко, инспектируя работу Одесской местной прокуратуры №4 (Суворовский район) уличил заместителя прокурора Валерия Белого в покупке иномарки Toyota за 40 тыс. долларов.

Генеральный прокурор Юрий Луценко: «Это именно тот прокурор, которого я спрашивал об источниках покупки дорогой иномарки. Затем он придумывал разные небылицы, просился в декрет. Но дурных привычек не бросил. На той же машине приехал требовать скидку в 76 тысяч для связанной с ним фирмы».

 


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