2017-02-09, 18:45

Луценко предупреждал: дело одесского прокурора передали в суд

Следователи прокуратуры Одесской области завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывшего первого заместителя руководителя Одесской местной прокуратуры №4 (Суворовский район) Валерия Белого.

В настоящее время обвинительный акт по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины направлен в суд для рассмотрения по сути.

Напомним, в сентябре в Одессе сотрудники СБУ задержали Валерия Белого во время получения взятки.



Он заставлял представителя коммерческой структуры заключить договор аренды помещения на невыгодных условиях с большой скидкой для себя.



Начальника одесской прокуратуры, которого предупреждал Луценко, поймали с поличным



Визит Луценко в Одессу: прокурорам досталось...

Ранее, в июне Юрий Луценко, инспектируя работу Одесской местной прокуратуры №4 (Суворовский район) уличил заместителя прокурора Валерия Белого в покупке иномарки Toyota за 40 тыс. долларов.



Генеральный прокурор Юрий Луценко: «Это именно тот прокурор, которого я спрашивал об источниках покупки дорогой иномарки. Затем он придумывал разные небылицы, просился в декрет. Но дурных привычек не бросил. На той же машине приехал требовать скидку в 76 тысяч для связанной с ним фирмы».



