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2017-02-09, 18:45
Луценко предупреждал: дело одесского прокурора передали в суд
Следователи прокуратуры Одесской области завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывшего первого заместителя руководителя Одесской местной прокуратуры №4 (Суворовский район) Валерия Белого.
В настоящее время обвинительный акт по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины направлен в суд для рассмотрения по сути.
Напомним, в сентябре в Одессе сотрудники СБУ задержали Валерия Белого во время получения взятки.
Ранее, в июне Юрий Луценко, инспектируя работу Одесской местной прокуратуры №4 (Суворовский район) уличил заместителя прокурора Валерия Белого в покупке иномарки Toyota за 40 тыс. долларов.
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