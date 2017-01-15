2017-01-15, 16:16

Лунный парк: воскресный митинг у Дюка и взломанный забор

В воскресенье, 15 января, возле памятника Дюку активисты собрались в защиту деревьев в Лунном парке.

Кроме того, активисты взломали забор для того, чтобы открыть доступ на территорию, поскольку недавно обнаружили, что строительная компания «Гефест» под видом реконструкции уничтожила в парке уже около полусотни деревьев.



Одесситы уверены, что застройщик не гарантирует сохранение территории как парковой и общественной.



Ультиматум передадут в мэрию завтра, 16 января. Активисты заявляют, что если городской голова не предпримет по этому поводу никаких мер, то они сами снесут забор.

Также одесские экологи сделали шипование деревьям, чтобы сохранить их.



Так, дерево по периметру на высоте от одного до двух метров отбивают гвоздями: около 50-100 штук, что должно защитить саженец от бензопил.



