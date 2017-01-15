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2017-01-15, 16:16
Лунный парк: воскресный митинг у Дюка и взломанный забор
В воскресенье, 15 января, возле памятника Дюку активисты собрались в защиту деревьев в Лунном парке.
Кроме того, активисты взломали забор для того, чтобы открыть доступ на территорию, поскольку недавно обнаружили, что строительная компания «Гефест» под видом реконструкции уничтожила в парке уже около полусотни деревьев.
Также одесские экологи сделали шипование деревьям, чтобы сохранить их.
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