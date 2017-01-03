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St.Diamond

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﻿2017-01-03, 14:20
Любители лыж и сноубордов «зажигают» под Одессой (ФОТО)

Поклонники горнолыжного спорта облюбовали Action City в Березовке Одесской области на живописной опушке соснового леса.

Здесь на новогодние праздники была открыта самая большая трасса, — №3. Чтобы обошлось без жертв - рядом опытные инструкторы.




 


Справка:

Комплекс расположен 4км от г.Березовка, Одесская область, Украина. Расстояние до ближайших городов: Одесса - 85км, Николаев – 100 км. На территории комплекса находятся: три лыжные/сноуборд трассы. Очень удобный, безопасный, пологий и широкий склон для новичков-длиной – 150м. разно-уровневый склон для сноутюбинга длиной 150м.  Общая пропускная способность канатных дорог – 2500 чел/час, что исключает очередь к подъемникам. В прокате в наличии 250 горнолыжных комплектов разных размеров. Современная система освещения в СОК «Action city» дает возможность кататься и вечером.

СТО в Одессе. Ремонт автомобилей всех марок и классов   

 


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