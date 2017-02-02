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2017-02-02, 16:37
Махинации на Одесской таможне (ВИДЕО)
Сегодня стало известно, что трем должностным лицам Одесской таможни сообщили о подозрении по так называемому «делу Курченко».
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.
"По данным следствия эти таможенники в сговоре с другими лицами под видом транзита и реэкспорта реализовали на территории Украины 800 тыс. тонн нефтепродуктов. В результате преступных махинаций с использованием поддельных документов и фиктивных фирм в государственный бюджет не поступило 1,2 млрд гривен обязательных платежей", - сообщают в прокуратуре.
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