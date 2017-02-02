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﻿2017-02-02, 16:37
Махинации на Одесской таможне (ВИДЕО)

Сегодня стало известно, что трем должностным лицам Одесской таможни сообщили о подозрении  по так называемому «делу Курченко».

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

 "По данным следствия эти таможенники в сговоре с другими лицами под видом транзита и реэкспорта реализовали на территории Украины 800 тыс. тонн нефтепродуктов. В результате преступных махинаций с использованием поддельных документов и фиктивных фирм в государственный бюджет не поступило 1,2 млрд гривен обязательных платежей", - сообщают в прокуратуре.

Кроме того, сообщено о подозрении двум должностным лицам частного предприятия, которые готовили поддельные документы для фиктивного вывоза нефтепродуктов, и подавали их в таможенный орган.

Отмечают, что по ходатайству прокуратуры Одесской области наложен арест на имущество общества с ограниченной ответственностью, которое было специально приобретено для прикрытия преступных сделок с нефтепродуктами.


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