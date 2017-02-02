

﻿ 2017-02-02, 16:37 Махинации на Одесской таможне (ВИДЕО) Сегодня стало известно, что трем должностным лицам Одесской таможни сообщили о подозрении по так называемому «делу Курченко». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области. "По данным следствия эти таможенники в сговоре с другими лицами под видом транзита и реэкспорта реализовали на территории Украины 800 тыс. тонн нефтепродуктов. В результате преступных махинаций с использованием поддельных документов и фиктивных фирм в государственный бюджет не поступило 1,2 млрд гривен обязательных платежей", - сообщают в прокуратуре.



Кроме того, сообщено о подозрении двум должностным лицам частного предприятия, которые готовили поддельные документы для фиктивного вывоза нефтепродуктов, и подавали их в таможенный орган.



Отмечают, что по ходатайству прокуратуры Одесской области наложен арест на имущество общества с ограниченной ответственностью, которое было специально приобретено для прикрытия преступных сделок с нефтепродуктами.

