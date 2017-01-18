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﻿2017-01-18, 12:19
Максим Степанов: честный бизнес должен быть возведён в культ

Сегодня состоялась первая пресс-конференция нового главы Одесской облгосадминистрации Максима Степанова, на которой он озвучил приоритетные направления своей работы.

Формат встречи с журналитами - за чашкой чаю.

Новый губернатор сразу предупредил, что политика и политические интриги - не его цель.

«Я не занимаюсь политикой, я хочу заниматься решением экономических, социальных проблем области, чтобы результаты были ощутимы для жителей Одесской области — это дороги, детсады, школы, привлечение инвестиций, реализация огромного экономического потенциала. Я 4-й день в должности, поэтому тяжело говорить о конкретных вещах», — сказал Степанов.

Во-первых Степанов собирается изменить структуру Одесской ОГА.

«Людей волнует получение услуги, а не сколько человек работает. Конечно, популярно проводить оптимизацию, но я вижу задачу в возвращении управляемости», — отметил он.

Губернатор планирует разделить опросы здравоохранения и социальной политики. Кроме того, будет создано управление агропромышленного комплекса, которое будет помогать фермерам и подразделения для помощи инвесторам по вхождению в регион.

В числе приоритетов - строительство взлётно–посадочной полосы аэропорта. Для финансирования этих работ будет создан специальный фонд, который будет наполняться из различных источников.

«Единственное предназначение власти — обслуживание граждан. Для этого нужны деньги, деньги приносит бизнес. Значит, бизнес должен быть возведён в культ, но только честный бизнес», — подчеркнул он.

Максим Степанов отметил, что две главные транспортные проблемы Одесской области это автомобильные магистрали «Одесса-Киев» и «Одесса-Рени». Что касается именно трассы «Одесса-Рени», то новый глава Одесской ОГА рассказал, что ремонт этой дороги обойдется 1 млрд 400 млн гривен.

Таким образом, Максим Степанов намерен всерьез заняться развитием транспортной инфраструктуры.

В ближайших планах -  объехать все районы региона. В следующий вторник губернатор едет на юг области. 

 

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