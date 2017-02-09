2017-02-09, 16:42

Максим Степанов: у меня большие планы на будущее и я готов брать ответственность

На днях губернатор Максим Степанов провел встречу с руководителями дипломатических представительств в Одессе и поделился своими намерениями - презентовать программу социально-экономического развития области, в которой важная позиция отведена иностранным инвестициям и межкультурным связям.

«У меня большие планы на будущее, поэтому хочу, чтобы сотрудничество было максимально комфортным и продуктивным. Подчеркиваю, что я открыт к сотрудничеству, готов брать ответственность за совместные проекты с иностранными инвесторами из ваших стран», - отметил руководитель области.

Максим Степанов заверил, что одним из его приоритетов является содействие комфортного пребывания граждан из других государств на территории Одесской области.

Дипломатические представители поблагодарили главу облгосадминистрации за теплые слова и отметили дружеские и толерантные отношения в экономической, культурной, туристической сферах.



