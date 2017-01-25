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2017-01-25, 17:25
Малообепеченным одесситам бесплатно предоставят правовую помощь
В департаменте труда и социальной политики Одесского городского совета открыт мобилизованный дистанционный пункт доступа к бесплатной правовой помощи.
Новый пункт открыт в рамках подписанного Меморандума о сотрудничестве между департаментом труда и социальной политики Одесского горсовета и Вторым одесским городским центром по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи.
В дальнейшем такие мобилизованные дистанционные пункты будут открыты и в районных управлениях социальной защиты населения.
Дистанционный пункт работает ежедневно (в рабочие дни) с 10:00 до 12:00 по адресу:
г. Одесса, ул. Л. Толстого, 7 (об изменении графика работы будет сообщено дополнительно).
Второй одесский городской центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи предоставляет бесплатную первичную и вторичную правовую помощь, которая включает такие виды правовых услуг:
- предоставление правовой информации;
- предоставление консультаций и разъяснений по правовым вопросам;
- составление заявлений, жалоб и других документов правового характера (кроме документов процессуального характера);
- предоставление помощи в обеспечении доступа лица ко вторичной правовой помощи и др.
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