Деловой мир    - Одесса    - Украина    - Планета Намедни Цифры Юрисконсульт Налоги Банки Недвижимость Болевая точка Свое дело Уголок потребителя Фермер Транспорт Дайджест Арена Антология бизнеса Кофе-брейк
ODG
Архив   Января
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-01-25, 17:25
Малообепеченным одесситам бесплатно предоставят правовую помощь

В департаменте труда и социальной политики Одесского городского совета открыт мобилизованный дистанционный пункт доступа к бесплатной правовой помощи. 

Новый пункт открыт в рамках подписанного Меморандума о сотрудничестве между департаментом труда и социальной политики Одесского горсовета и Вторым одесским городским центром по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи. 

В дальнейшем такие мобилизованные дистанционные пункты будут открыты и в районных управлениях социальной защиты населения. 

Дистанционный пункт работает ежедневно (в рабочие дни) с 10:00 до 12:00 по адресу:

г. Одесса, ул. Л. Толстого, 7 (об изменении графика работы будет сообщено дополнительно). 

Второй одесский городской центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи предоставляет бесплатную первичную и вторичную правовую помощь, которая включает такие виды правовых услуг:

- предоставление правовой информации;

- предоставление консультаций и разъяснений по правовым вопросам;

- составление заявлений, жалоб и других документов правового характера (кроме документов процессуального характера);

- предоставление помощи в обеспечении доступа лица ко вторичной правовой помощи и др. 

 


Деловая Одесса
БИЗНЕС ГОРОСКОП