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2017-01-31, 18:15
Маршрутчики переходят на автостанцию Привоз
С 1 февраля болградские автоперевозчики приняли решение переехать с Центрального автовокзала Одессы на автостанцию «Привоз».
Такое решение маршрутчики были вынуждены принять в связи с решением администрации Центрального автовокзала повысить тарифы для перевозчиков, а, значит, придется повышать и цену на проезд, которая и без того подорожала с начала года.
Прибытие и убытие автобусов будет осуществляться на 10 платформе.
В тоже время, на Центральном автовокзале один рейс сообщением Одесса-Болград все же оставили.
Напомним, что 2 сентября - в день рожденния Одессы - автовокзалу "Привоз" исполнилось 13 лет.
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