2017-01-31, 18:15

Маршрутчики переходят на автостанцию Привоз

С 1 февраля болградские автоперевозчики приняли решение переехать с Центрального автовокзала Одессы на автостанцию «Привоз».

Такое решение маршрутчики были вынуждены принять в связи с решением администрации Центрального автовокзала повысить тарифы для перевозчиков, а, значит, придется повышать и цену на проезд, которая и без того подорожала с начала года.

Прибытие и убытие автобусов будет осуществляться на 10 платформе.

В тоже время, на Центральном автовокзале один рейс сообщением Одесса-Болград все же оставили.







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