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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-01-31, 18:15
Маршрутчики переходят на автостанцию Привоз

С 1 февраля болградские автоперевозчики приняли решение переехать с Центрального автовокзала Одессы на автостанцию «Привоз».

Такое решение маршрутчики были вынуждены принять в связи с решением администрации  Центрального автовокзала повысить тарифы для перевозчиков, а, значит, придется повышать и цену на проезд, которая и без того подорожала с начала года.

Прибытие и убытие автобусов будет осуществляться на 10 платформе.

В тоже время, на Центральном автовокзале один рейс сообщением Одесса-Болград все же оставили.



На одесском автовокзале «Привоз» предоставляют бесплатные билеты воинам АТО
Автовокзал Привоз: небольшое путешествие в страну перевозчиков

Напомним, что 2 сентября - в день рожденния Одессы - автовокзалу "Привоз" исполнилось 13 лет.



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