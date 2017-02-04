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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-02-04, 17:55
Марушевская: печальный пример правительственного видения реформ

Экс-глава Одесской таможни Юлия Марушевская у себя в Facebook  сообщила, что Глава ГФС Украины Роман Насиров издал приказ о ликвидации структурного подразделения «Открытое таможенное пространство» Одесской таможни.

 

«Уволили не тех таможенников, которые годами воровали, а только отобранных, обученных американцами и европейцами новобранцев, ещё не испорченных коррумпированной системой. Печальный пример правительственного видения реформ», — прокомментировала соратница Саакашвили.

Напомним,  год назад на одесском Морвокзале торжественно открылась конференции «Создаем Открытое таможенное пространство», в которой приняли участие несколько сотен человек.

Среди выступающих на конференции были: губернатор области Михаил Саакашвили, глава ГФС Роман Насиров, министр инфраструктуры Андрей Пивоварский, глава комитета ВР по налоговой и таможенной политике Татьяна Острикова и директор проекта USAID по торговой политике Фархат Фархат.

Все лопнуло, как мыльный пузырь. 

 

 


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