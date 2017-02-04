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2017-02-04, 17:55
Марушевская: печальный пример правительственного видения реформ
Экс-глава Одесской таможни Юлия Марушевская у себя в Facebook сообщила, что Глава ГФС Украины Роман Насиров издал приказ о ликвидации структурного подразделения «Открытое таможенное пространство» Одесской таможни.
Напомним, год назад на одесском Морвокзале торжественно открылась конференции «Создаем Открытое таможенное пространство», в которой приняли участие несколько сотен человек.
Среди выступающих на конференции были: губернатор области Михаил Саакашвили, глава ГФС Роман Насиров, министр инфраструктуры Андрей Пивоварский, глава комитета ВР по налоговой и таможенной политике Татьяна Острикова и директор проекта USAID по торговой политике Фархат Фархат.
Все лопнуло, как мыльный пузырь.
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