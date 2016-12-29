2016-12-29, 13:09

Марушевская:расследование не имеет никакого смысла

Глава Государственной фискальной службы Роман Насиров заявляет, что в отношении бывшего руководителя Одесской таможни Юлии Марушевской открыто уголовное производство по подозрению в коррупции.

Об этом он сказал в интервью Reuters.

По его словам Юлия Марушевская, будучи руководителем одесской таможни, занижала реальную стоимость импортируемых товаров.

Доказательством проступков Марушевской глава ГФС считает то, что за несколько недель после ее отставки в Одесской области таможенные поступления выросли на 30% или на 300 млн грн.

Экс-руководитель Одесской таможни обвинения отрицает. Марушевская утверждает, что пресекла практику занижения стоимости товаров, а Насиров покрывает коррумпированных чиновников.

«(Расследование) не имеет никакого смысла… Это просто показывает, что эта система не готова к изменениям», — сказала она.

Глава Одесской таможни 27-летняя Юлия Марушевская написала заявление о своей отставке 14 ноября.



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Насиров тогда заявил, что не одобрит ее увольнение и обвинил Одесскую таможню в невыполнении плана поступлений в бюджет. Позже он решил объявить ей выговор, поскольку Марушевская не выходила на работу.





Вместо Марушевской временно назначен Алексей Василенко

17 ноября Насиров назначил временно исполняющим обязанности руководителя Одесской таможни директора департамента организации таможенного контроля ГФС Алексея Василенко.





Уволили же Марушевскую лишь 29 ноября.



Тем временем появилось мнение, что экс-глава Одесской таможни попала под следствие по подозрению в коррупции из-за того, что власть пытается через нее надавить на экс-губернатора региона Михаила Саакашвили.

Об этом в комментарии ГолосUA сообщил политолог Андрей Золотарев.

«За подозрением Марушевской в коррупции стоит большая политика, так как Саакашвили демонстрирует жесткие высказывания по отношению к власти. Соответственно, власть пытается также в ответ п нанести ответный удар Саакашвили. Сделать так можно, только атакуя членов его команды. А Марушевская является одним из наиболее близких к Саакашвили доверенных людей», - сказал А.Золотарев





По его словам, власть пытается использовать то, что Марушевская должна была побороть коррупцию на таможне, но ей этого не удалось сделать.

«Она должна была продемонстрировать пример новой работы на таможне. Однако Марушевской удалось совсем немного в борьбе с коррупцией. В итоге она вошла в жесткий клинч с руководителем фискальной службы Насировым, а он решил предъявить ей достаточно серьезные обвинения в коррупции»,- подчеркнул А. Золотарев.

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