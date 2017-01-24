2017-01-24, 15:00

Массовая безработица или массовая хитрость в Одесской области?

Сегодня на выездном совещании в Измаиле, с новым главой области Максимом Степановым, и.о. заместителя председателя Одесской ОГА Марина Зинченко озвучила проблему трудоустройства и уплаты налогов в Бессарабии.

Оказывается в Измаильском, Ренийском и Болградском районах большая часть трудоспособного населения не платит налоги.

По словам Зинченко, от 50 до 70 % взрослого населения этого региона нигде официально не работают, но при этом весьма успешно занимается мелким фермерством и малым предпринимательством. Налоги не платят, но пользуются теми же социальными гарантиями и услугами, что и трудоустроенные жители.

«Я уверен, что в этом направлении необходимо работать. Но не репрессивными методами. Сперва надо объяснить людям», — подытожил Максим Степанов.