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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-01-24, 15:00
Массовая безработица или массовая хитрость в Одесской области?

Сегодня на выездном совещании в Измаиле, с новым главой области Максимом Степановым, и.о. заместителя председателя Одесской ОГА Марина Зинченко озвучила проблему трудоустройства и уплаты налогов в Бессарабии.

Оказывается в Измаильском, Ренийском и Болградском районах большая часть трудоспособного населения не платит налоги.

Картинки по запросу заместитель председателя Одесской ОГА Марина Зинченко фото

По словам Зинченко, от 50 до 70 % взрослого населения этого региона нигде официально не работают, но при этом весьма успешно занимается мелким фермерством и малым предпринимательством. Налоги не платят, но пользуются теми же социальными гарантиями и услугами, что и трудоустроенные жители.

«Я уверен, что в этом направлении необходимо работать. Но не репрессивными методами. Сперва надо объяснить людям», — подытожил Максим Степанов.


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