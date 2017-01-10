2017-01-10, 12:50

Мэр Одессы - в медийном топе и в отпуске

После напряженных праздничных дней в Одессе, когда все усилия мэрии и коммунальщиков были направлены на борьбу с непогодой, Геннадий Труханов ушел в отпуск.



По традиции, на период до 18 января 2017 года, обязанности городского головы возложены на первого заместителя мэра по вопросам деятельности исполнительных органов совета Анатолия Орловского.

Тем временем стали известны итоги мониторинга проекта «Медиатека»-рейтинга медийности мэров Украины.

По его результатам, за прошлый год имя одесского мэра упоминалось в украинском информационном пространстве 10 тыс. 090 раз. Аналитики проекта исследовали упоминаемость 22 двух городских голов. Во время мониторинга не учитывались территории, которые временно не подконтрольны Украине.



На первом месте оказался мэр Киева Виталий Кличко (55 тыс. 410 упоминаний), на втором – мэр Харькова Геннадий Кернес (20 тыс. 312), на третьем – мэр Львова Андрей Садовый (10 тыс. 888), на четвертом - Геннадий Труханов. Пятую строчку лидеров занял мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, отставший от мэра Одессы на 3 тысячи 547 упоминаний.











Кроме активной работы со СМИ, Геннадий Труханов также использует для своего продвижения социальные сети. На его публичной странице в «Facebook» 24 тыс. 525 подписчиков.