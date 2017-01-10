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2017-01-10, 12:50
Мэр Одессы - в медийном топе и в отпуске
После напряженных праздничных дней в Одессе, когда все усилия мэрии и коммунальщиков были направлены на борьбу с непогодой, Геннадий Труханов ушел в отпуск.
Тем временем стали известны итоги мониторинга проекта «Медиатека»-рейтинга медийности мэров Украины.
По его результатам, за прошлый год имя одесского мэра упоминалось в украинском информационном пространстве 10 тыс. 090 раз. Аналитики проекта исследовали упоминаемость 22 двух городских голов. Во время мониторинга не учитывались территории, которые временно не подконтрольны Украине.
Кроме активной работы со СМИ, Геннадий Труханов также использует для своего продвижения социальные сети. На его публичной странице в «Facebook» 24 тыс. 525 подписчиков.
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