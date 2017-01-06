2017-01-06, 12:19

Метель в Одессе: трассы перекрыты, аэропорт отменяет рейсы, хлеба и горючего всем хватит

Непогода и снежные заносы усиливаются.

Из-за ухудшению погодных условий уже закрыто автомобильное движение на дороге М-14 Одесса — Мелитополь — Новоазовск на участке от 177 до 206 километра.

В Николаевской области ограничения введены на трассах от Николаева до границ с Херсонской и Одесской областями, а также в районах Березанки и Очакова.

В Одесской области ограничение движения большегрузного транспорта вводится на всех дорогах общего пользования. Такие меры необходимы, чтобы избежать заторов и дать возможность дорожникам оперативно очищать трассы от снега.







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В одесском аэропорту отменяются рейсы и задерживается прибытие. Из-за тяжелых погодных условий взлет и посадка становятся невозможными.

По состоянию на 6 января ООО «Одесский каравай» сформировал запас муки до 10-12 января. На сегодня поступили заказы на хлебобулочную продукцию и куличи от сетей в размере свыше 200 тонн. Автотранспорт по развозу хлеба ООО «Одесский каравай» работает стабильно. Поставки хлебобулочных изделий в торговые сети осуществляются согласно графику.

Также проведена работа с автозаправочными сетями г. Одессы о необходимости формирования запасов горюче-смазочных материалов в достаточном объеме, необходимом для заправки автотранспорта жителей города Одессы в период резкого ухудшение погодных условий.



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