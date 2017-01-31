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2017-01-31, 15:18
Международные сети отелей нацелены на Одессу
Американская сеть и китайская корпорация намерены построить новые отели в Одессе, а еще два оператора - заняться реконструкцией.
В частности, американская сеть Hyatt рассматривает около пяти объектов на территории города под свои отели. Остальные компании, с которыми ведутся переговоры, пока просят не афишировать ход ведения договоренностей.
"Помимо Hyatt, еще два оператора подтвердили свои намерения о строительстве отелей – это и реконструкция в некоторых случаях существующих зданий, и строительство новых. Поэтому я думаю, что в ближайшие году у нас появится не одна сеть международный отелей", — сообщил журналистам Павел Вугельман.
Кроме того, о намерении строить отель на территории города заявила одна из крупных китайских корпораций.
Отметим, что Hyatt — это американская компания, управляющая сетью пятизвездочных отелей в 45 странах мира. Всего сеть насчитывает 450 отелей.
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