2017-01-31, 15:18

Международные сети отелей нацелены на Одессу

Американская сеть и китайская корпорация намерены построить новые отели в Одессе, а еще два оператора - заняться реконструкцией.

В частности, американская сеть Hyatt рассматривает около пяти объектов на территории города под свои отели. Остальные компании, с которыми ведутся переговоры, пока просят не афишировать ход ведения договоренностей.

"Помимо Hyatt, еще два оператора подтвердили свои намерения о строительстве отелей – это и реконструкция в некоторых случаях существующих зданий, и строительство новых. Поэтому я думаю, что в ближайшие году у нас появится не одна сеть международный отелей", — сообщил журналистам Павел Вугельман.

Кроме того, о намерении строить отель на территории города заявила одна из крупных китайских корпораций.

Отметим, что Hyatt — это американская компания, управляющая сетью пятизвездочных отелей в 45 странах мира. Всего сеть насчитывает 450 отелей.



На сегодня, как рассказала директор городского департамента культуры и туризма Татьяна Маркова, более 83% гостей города составляют внутренние туристы. 45% всей гостей города предпочитают останавливаться на съемных квартирах. Порядка 20% — живут у родственников.



Одесские отели присваивают себе несоответствующие «звезды»



Напомним, ранее Одесское отделение АМКУ выявило, что ряд отелей города Одессы распространяют на фасаде здания, бланках, собственных и рекламных сайтах неправдивую информацию о количестве присвоенных «звезд».



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В 2015 году статистика показала, что в Одессе четырех-пяти "звездных гостиниц", которые имеют официально подтвержденную категорию, больше чем в столице.