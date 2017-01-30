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2017-01-30, 12:38
Министр Омелян: Дело о банкротстве ЧМП будет расследовано
- Мы сняли гриф секретности с дела ЧМП «Бласко», виновные будут наказаны, - заявил глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире ток-шоу Люди. Hard Talk LIVE с Наташей Влащенко.
И расследование будет проведено - даже невзирая на гриф "Совершенно секретно", которым снабжено данное дело.
- У нас было порядка 300 сотен судов океанского типа и они все исчезли. Когда я был заместителем министра, мы обнаружили, что это дело расследовалось, затем на нее наложили гриф «секретно» и спрятали в какой библиотеке. Мы это дело возобновили, гриф секретности снят, оно расследуется и, надеюсь, что виновные будут наказаны, - пообещал министр.
По состоянию на 1991 год Черноморское морское пароходство с центральным офисом в Одессе располагало флотом в 295 морских кораблей различных классов, около 1,1 тыс. единиц вспомогательного флота, несколькими судоремонтными заводами, портами Ильичевск и Южный. Стоимость активов ЧМП в начале 90-х составляла порядка 7 млрд долл. В штате трудилось 80 тыс. человек, из них - 27 тыс. моряков. Чистая валютная выручка предприятия за год достигала миллиарда долларов, чистая прибыль - 160 млн. долл.
Но уже менее, чем через год, в январе 1994 года, Верховная Рада создала специальную следственную комиссию. Ее специалисты установили:
В 2003-м году хозяйственный суд Одесской области открыл производство о банкротстве ЧМП, в феврале 2006-го был дан ход процедуре санации. В 2013 году Леонид Кравчук даже признал, что решение о создании акционерного общества на базе Черноморского морского пароходства, которое привело к потере Украиной торгового флота, было ошибочным.
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