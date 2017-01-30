2017-01-30, 12:38

Министр Омелян: Дело о банкротстве ЧМП будет расследовано

- Мы сняли гриф секретности с дела ЧМП «Бласко», виновные будут наказаны, - заявил глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире ток-шоу Люди. Hard Talk LIVE с Наташей Влащенко.

И расследование будет проведено - даже невзирая на гриф "Совершенно секретно", которым снабжено данное дело.

- У нас было порядка 300 сотен судов океанского типа и они все исчезли. Когда я был заместителем министра, мы обнаружили, что это дело расследовалось, затем на нее наложили гриф «секретно» и спрятали в какой библиотеке. Мы это дело возобновили, гриф секретности снят, оно расследуется и, надеюсь, что виновные будут наказаны, - пообещал министр.



Досье ДО

По состоянию на 1991 год Черноморское морское пароходство с центральным офисом в Одессе располагало флотом в 295 морских кораблей различных классов, около 1,1 тыс. единиц вспомогательного флота, несколькими судоремонтными заводами, портами Ильичевск и Южный. Стоимость активов ЧМП в начале 90-х составляла порядка 7 млрд долл. В штате трудилось 80 тыс. человек, из них - 27 тыс. моряков. Чистая валютная выручка предприятия за год достигала миллиарда долларов, чистая прибыль - 160 млн. долл.



Началом гибели ЧМП стал указ президента Леонида Кравчука от 13 августа 1993 года, согласно которому, на базе Черноморского морского пароходства был создан акционерный судоходный концерн Бласко-ЧМП.

Но уже менее, чем через год, в январе 1994 года, Верховная Рада создала специальную следственную комиссию. Ее специалисты установили:

В январе 1994 года в Верховной Раде была создана следственная депутатская комиссия, которая установила, что руководство Бласко в нарушение закона открывало счета в иностранных банках с целью сокрытия валютной выручки и уклонение от уплаты налогов. Счета Бласко в украинских банках при этом оставались абсолютно пусты.



Кроме того, Бласко умудрилось заключить убыточные для Украины контракты о передаче рентабельных судов в управление иностранным судоходным компаниям,. В результате половина из 228 судов была передана в распоряжение зарубежных компаний.



Президент Кучма отменил АСК Бласко-ЧМП и создал на его базе ГСК ЧМП. Но несмотря на это, хищения только усилились. Таким образом, только за три последующих года - с 94-го по 97-й - компания потеряла свыше двух сотен судов. С 1995 по 2000 годы корабли ЧМП, которые пытались отсудить и оставить в стране, срочно переоформлялись на оффшорные компании.



Аресты действительно носили массовый характер, но были лишь элементом одной из схем похищения судов. За большинством зарубежных компаний, которые инициировали аресты, на самом деле стояли резиденты Украины — украинские чиновники.

В 2003-м году хозяйственный суд Одесской области открыл производство о банкротстве ЧМП, в феврале 2006-го был дан ход процедуре санации. В 2013 году Леонид Кравчук даже признал, что решение о создании акционерного общества на базе Черноморского морского пароходства, которое привело к потере Украиной торгового флота, было ошибочным.



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