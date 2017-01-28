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﻿2017-01-28, 13:56
Министра инфраструктуры Омеляна обвиняют в попытке продать буксирный флот за бесценок

Профсоюзный комитет Одесского порта направил в адрес Президента Украины, Премьер-министра и Председателя Верховной Рады обращение, в котором изложен протест против попыток нынешнего министра инфраструктуры Владимира Омеляна продать буксирный флот Одесского порта частной компании.

Также, как сообщается в пресс-релизе Профсоюзного комитета Одесского порта, «профсоюз через печатные СМИ и телевидение сделал достоянием украинской общественности информацию о том, что В. Омелян блокирует подписание финансового плана ГП «Одесский Морской торговый порт» из-за несогласия руководителя предприятия Игоря Ткачука выполнить требование министерства о продаже флота».

Скандал с продажей буксиров разгорелся в ноябре 2016 года: тогда стало известно, Мининфраструктуры намерено продать 12 буксиров за 50 миллионов долларов частной фирме P&O Maritime FZE без конкурса. Заплатить за буксиры компания планировала 50 миллионов долларов, 25 из которых государству должны были заплатить сразу, а еще 25 — выплачивать на протяжении ближайших 10 лет. При этом буксиры являются наиболее прибыльным активом порта: ежегодно от их эксплуатации госпредприятие получает порядка 15 миллионов долларов, информирует ИА "Контекст-Причерноморье".

По информации телеканала «Интер», возможные незаконные действия чиновников начала расследовать полиция. Уголовное производство открыто по статьям «приготовление к преступлению» и «причинение ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».


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