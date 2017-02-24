2017-02-24, 12:12

Много шума:похищение Гончаренко - спецоперация или пиар? (ФОТО,ВИДЕО)

История с похищением одесского нардепа Гончаренко вызвала неоднозначную реакцию в политикуме.



Спецоперация или пиар? Мнение по этому поводу - диаметральны.



Все силы задействованы на поиски пропавшего нардепа из Одессы

Украли и нашли:Гончаренко - в безопасности, заказчика установили (ВИДЕО)

Прежде всего, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что на протяжении года злоумышленники распространяли на территории Одессы книги и буклеты для разжигания национальной и расовой вражды.

"Среди изданий — "Слуги зла или как выглядит украинский национализм", "Одесские колокола Хатыни". По заключению экспертизы, эта литература направлена на пропаганду национальной розни между украинцами, русскими и евреями, а также направлена на актуализацию ненависти к украинским патриотам", - заявил генпрокурор.





Прокурор Одесской области Олег Жученко заявил, что одним из идейных вдохновителей покушения на нардепа Алексея Гончаренко стал боевик террористической группировки ДНР, бывший депутат Одесского областного совета от пророссийской партии "Родина".

В видеообращении, которое транслировалось на российском ТВ, сепаратист Савенко (позывной Сват) заявил, что Гончаренко воздастся за то , что "он скакал по трупам своих жертв 2 мая".







Тем временем, журналист Виталий Могилевский (Без Табу) справедливо отмечает, что удивительным образом все события в информпространстве разворачивались ровно два часа.



"Во-первых, тревогу в Киеве подняли как-то удивительно поспешно и массово. Все в близком окружении Алексея Гончаренко знали, что сын бывшего мэра Одессы имеет привычку исчезнуть на несколько дней и объявиться в итоге в совершенно неожиданном месте. Знали и потому не кричали: "Волки! Волки". Зато закричали новоявленные соратники по партии, которые года три назад похищенному и руки бы при встрече не подали в силу брезгливости и несовпадения взглядов на тему "как нам обустроить Россию Украину". Казалось бы, чисто с человеческой точки зрения генпрокурор Луценко, нардепы Бригинец и Арьев сотоварищи должны были бы беспокоиться в последнюю очередь. Почему вдруг забеспокоились?", - задается вопросом издание "Без табу".

В свою очередь депутат Алексей Вилкул высказался в фэйсбуке достаточно резко:







"Это было бы смешно, если бы не было так мерзко",- заявил Вилкул и добавил, что Гончаренко нанимал политтехнолога, который занимался "раскруткой" "FEMEN". Этот же человек "придумал и "сухари Скорику", и надпись на немецком посольстве".



"В этой серии – депутата "украли" и он счастливо спасся даже с целым ухом. Думаю, мы его увидим еще с голым задом",- отметил с сарказмом депутат.





Сам Алексей Гончаренко сообщил, что в спецоперации СБУ по задержанию преступников, готовивших на него покушение,непосредственно он участия не принимал.

"Я находился в безопасном месте. Моему здоровью ничего не угрожало. Просто провел полдня без телефона в замкнутом помещении под присмотром СБУ", — сказал политик.

По его словам, в ходе задержания преступника силовики использовали "подставное лицо, которое выдавали за нардепа Гончаренко".

"У меня большое счастье, я сегодня вижу солнце и у меня очень хорошее настроение. Я счастлив, что я могу спокойно прийти на работу, работать. Я здоров, жив и я очень благодарен за это СБУ и прокуратуре. Это была очень серьезная спецоперация, беспрецедентная в Украине, и была выполнена на самом высоком уровне. Там все задокументировано", — отметил парламентарий.

Гончаренко также заявил, что лично не знаком с одним из организаторов покушения Александром Кушнаревым.

"Я думаю, что им нужен был общественно-политический деятель одессит, которого довольно неплохо знают во всей стране. Наверное, они считают меня именно таким. Во-вторых, я все время слышу угрозы с российского телевидения, от полевых командиров "ДНР", они записывают видео, где говорят, что никогда не простят мне моей роли в событиях 2014 года", — сказал политик.



