2017-02-16, 16:49

Морской торговый порт Южный решил спор на миллионы гривен

Пресс-служба ГП «МТП «Южный» официально сообщила о решении хозяйственного спора предприятия.

ООО «ЮГ-ГАЗ» перечислило в пользу ГП МТП «Южный» подписку и сумму судебного сбора в общем размере 2,6 млн.грн., чем выполнило в полном объеме Постановление Одесского апелляционного хозяйственного суда в судебном деле от 16.12.2016 г.. Также ООО «ЮГ-ГАЗ» отказалось от материальных требований к МТП «Южный» в сумме 40 млн. грн., которые были начислены по Договору о хозяйственных отношениях в период с 31.12. 2014 по 31.12. 2015.

Достижения консенсуса и полное взаимопонимание сторон стало результатом переговоров и.о. директора ГП «МТП« Южный» Виталия Жуковского и его заместителя по правовым вопросам Любови Загвоздин с руководством ООО« ЮГ-ГАЗ ».



Достигнутые договоренности были заключены в Соглашении об урегулировании хозяйственных отношений от 10 февраля 2017, по которому стороны не имеют никаких требований друг к другу и не будут возобновлять в будущем.

В конце 2014 года, после Постановления КМУ «О порядке закупки природного газа госпредприятиями», ГП МТП «Южный» было обязано заключить договор с НАК «Нафтогаз Украины», при этом, некорректно разорвав действующий договор с ООО «ЮГ-ГАЗ». Государственное предприятие было вынуждено обратиться в суд с требованием прекратить действие договора между предприятиями в судебном порядке, но суд не нашел оснований удовлетворить эти требования.

«Отменить действие договора в судебном порядке не удалось, возникла реальная угроза взыскания с нашего предприятия непомерного штрафа. Я доволен тем, что мы нашли понимание в компании «ЮГ-ГАЗ» и нам удалось прийти к договоренности в таком сложном вопросе. Этим соглашением мы отвели угрозу потери государством 40 млн.грн.», - прокомментировал и.о.директора ГП «МТП« Южный» Виталий Жуковский.

Справка:

ГП «МТП« Южный»расположен на северо-западном побережье Черного моря, в акватории Малого Аджалыкского лимана, в 30 км от города Одессы в северо-восточном направлении. Предприятие уже много лет является эффективным транспортным узлом Украины на Черном море. Благоприятное географическое расположение, удобная и развитая транспортная инфраструктура, круглогодичная навигация, глубоководные причалы (способны принять суда дедвейтом до 200 тыс тонн), висо¬копродуктивне перегрузочное оборудование, высокая интенсивность переработки грузов, мощный портовый флот - все это обеспечивает высокую конкурентоспособность предприятия, которое специализируется на переработке навалочных и генеральных грузов, и позволяет предоставлять грузовладельцам и судовладельцам полный комплекс услуг.



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