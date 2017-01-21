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2017-01-21, 14:00
Мультинациональная Одесса: греки выступят меценатами (ФОТО)
В Одесской мэрии обсуждали дизайн-проект благоустройства Греческого парка.
Присутствовали профильные специалисты, представители Ассоциации греческих предпринимателей и предприятий Украины, выразивших желание выступить меценатами благоустройства парка, представители профильных научных кругов, исследовательских и общественных организаций, одесситы.
Дизайн-проект презентовали председатель совета по дизайну Михаил Рева и член союза дизайнеров, соавтор проектного предложения Жанна Киселева.
В Греческом парке планируется соединить воедино одесские традиции, греческую культуру и современные элементы благоустройства. Общая площадь благоустройства парка составит около 35 тысяч квадратных метров.
Греческий парк будет соединен со Стамбульским парком проходом под Потемкинской лестницей.
С Приморского бульвара в парк будут вести две каскадные лестницы, а для удобства мам с колясками и людей с ограниченными физическими возможностями планируется организовать лифт, спускающий отдыхающих с Приморского бульвара на среднюю террасу.
Парк будет состоять из нескольких прогулочных террас. Также здесь планируется разместить крытый лекторий и музей греческой культуры. На данный момент греческой диаспорой ведутся переговоры с Министерством культуры Греции, чтобы наполнить Греческий парк в Одессе копиями скульптур, представленных в музеях Греции.
Также на территории парка планируется высадить 150 деревьев, в т.ч. привезенных из Греции, и обустроить зеленые зоны.
«Очень символично, что греческие предприниматели выразили желание помочь городу с благоустройством парка. Таким образом, в нашем городе реализуются уже два международных проекта. С одной стороны склонов Приморского бульвара - Стамбульский парк, с другой – Греческий, а объединяет их Потемкинская лестница. Такое возможно только в мультинациональной Одессе», - отметил Геннадий Труханов.
После презентации состоялось обсуждение проекта, и присутствующие смогли получить ответы специалистов на все возникающие вопросы.
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