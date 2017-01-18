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2017-01-18, 18:31
Музеи Одессы готовят экспонаты для селфи
В Одесском музее западного и восточного искусства отметят день селфи 19-го января.
В этот день люди по всему миру отправляются в музеи, делают фотографии с экспонатами и выкладывают их в социальные сети с хештегом #MuseumSelfie. В Одесском музее западного и восточного искусства обещают за самый интересный снимок, опубликованный с хештегами #MuseumSelfie и #omzvi вручить абонемент в музейный лекторий «В мире прекрасного». Абонемент действует на весь сезон, посвященный искусству XX-XXI веков, — с января по май 2017-го года. Лекции проходят каждую субботу в 14:00.
Победителя объявят на странице музея в фейсбуке 22-го января.
А Одесский историко-краеведческий музей приглашает на аналолгичное мероприятие 21 января.
«Проведите субботу с нами, делайте фото и ставьте хэштеги #MuseumSelfie, — пишет музей в соцсетях. — Присылайте свои фото нам на страницу в личку, самые оригинальные мы опубликуем. Ждем вас 21 января:
Одесский историко-краеведческий музей (главное здание), ул. Гаванная, 4
- Музей «Степова Україна», ул. Ланжероновская, 24а
- Мемориал героической обороны Одессы (411 береговая батарея), ул. Дача Ковалевского, 150».
День селфи в музеях придумал британский блогер Мар Диксон (Mar Dixon).
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