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﻿2017-01-18, 18:31
Музеи Одессы готовят экспонаты для селфи

В Одесском музее западного и восточного искусства отметят день селфи 19-го января.

 Как сообщают в пресс-службе музея, в этот день отмечают Международный день селфи в музее.

В этот день люди по всему миру отправляются в музеи, делают фотографии с экспонатами и выкладывают их в социальные сети с хештегом #MuseumSelfie‬. В Одесском музее западного и восточного искусства обещают за самый интересный снимок, опубликованный с хештегами #MuseumSelfie‬ и #omzvi вручить абонемент в музейный лекторий «В мире прекрасного». Абонемент действует на весь сезон, посвященный искусству XX-XXI веков,  —  с января по май 2017-го года. Лекции проходят каждую субботу в 14:00.

Победителя объявят на странице музея в фейсбуке 22-го января.

А Одесский историко-краеведческий музей приглашает на аналолгичное мероприятие 21 января.

«Проведите субботу с нами, делайте фото и ставьте хэштеги #MuseumSelfie, — пишет музей в соцсетях. — Присылайте свои фото нам на страницу в личку, самые оригинальные мы опубликуем. Ждем вас 21 января:

Одесский историко-краеведческий музей (главное здание), ул. Гаванная, 4 

- Музей «Степова Україна», ул. Ланжероновская, 24а 

- Мемориал героической обороны Одессы (411 береговая батарея), ул. Дача Ковалевского, 150».

День селфи в музеях придумал британский блогер Мар Диксон (Mar Dixon). 


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