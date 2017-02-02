2017-02-02, 11:48

На коленях: в Одесской области почтили память погибшего под Авдеевкой Романа Гульченко

События под Авдеевкой оставили боль в сердце жителей Одесской области.



В первый февральский день в Татарбунарах прошла траурная церемония прощания с 31-летним командиром десантно-штурмового взвода, младшим сержантом Романом Гульченко, который погиб в АТО.

Однако, когда тело героя доставили в родные места, местная полиция отказалась сопровождать автомобиль "Груз 200" из Сараты в Татарбунары.



Также в СМИ сообщается, что свое неуважение памяти погибшего показал автохам, который проехал впереди траурной процессии, спеша по своим делам. Когда люди попросили его подождать, он заявил "А мне плевать", и уехал.

Жители Татарбунар на коленях выразили свою глубокую признательность и уважение бойцу Роману Гульченко.



Дома у него осталась 6-летняя дочь. Похоронят Романа сегодня, 2 февраля.



Посмертно Роман Гульченко награжден орденом «За мужество» II степени.

Соответствующий указ подписал сегодня Президент Украины Петр Порошенко.



Это вторая государственная награда жителя Татарбунар Одесской области. За героизм, проявленный при обороне Донецкого аэропорта и в боях под Дебальцевым, он был награжден «Мужеством» III степени.



Роман Гульченко родился 29 августа 1986 года в Татарбунарах. В рядах Вооруженных сил Украины — с 2008 года. С августа 2014 года выполнял задания в зоне антитеррористической операции.

Погиб наш земляк в районе Водяного Донецкой области, где противник применил танки, артиллерию и минометы. Подразделение сержанта успешно отбило удар врага. К сожалению, в бою воин получил осколочное ранение, от которого скончался.













