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2017-02-02, 11:48
На коленях: в Одесской области почтили память погибшего под Авдеевкой Романа Гульченко
События под Авдеевкой оставили боль в сердце жителей Одесской области.
Однако, когда тело героя доставили в родные места, местная полиция отказалась сопровождать автомобиль "Груз 200" из Сараты в Татарбунары.
Жители Татарбунар на коленях выразили свою глубокую признательность и уважение бойцу Роману Гульченко.
Соответствующий указ подписал сегодня Президент Украины Петр Порошенко.
Погиб наш земляк в районе Водяного Донецкой области, где противник применил танки, артиллерию и минометы. Подразделение сержанта успешно отбило удар врага. К сожалению, в бою воин получил осколочное ранение, от которого скончался.
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