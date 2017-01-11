2017-01-11, 14:05

На одесских дорогах светофоры явно лишние

В коммунальном предприятии «СМЭП», которое обслуживает одесские светофоры, сообщили, что лихие одесские автогонялы за день умудрились повалить четыре светофора.



Три из них (два транспортных и один пешеходный) были сбиты в результате аварии на пересечении улиц Серова и Колонтаевской, также пострадала светофорная колонка. А еще один - на перекрёстке Балковской и Дальницкой, где водитель автомобиля Toyota не справился с управлением.









КП «СМЭП» обращается ко всем участникам участникам дорожного движения!



Если Вы заметили, что светофорный объект работает со сбоями или какая-либо его секция не горит; погнут либо лежит на земле дорожный знак; разбит или погнут турникет пешеходного ограждения, просят сообщить об этом дежурному диспетчеру КП «СМЭП» по телефону: 34-06-27.

Эту информацию и ваши предложения по улучшению дорожного движения можно направлять и по электронному адресу:kp_smep@omr.odessa.ua





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