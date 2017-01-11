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2017-01-11, 14:05
На одесских дорогах светофоры явно лишние
В коммунальном предприятии «СМЭП», которое обслуживает одесские светофоры, сообщили, что лихие одесские автогонялы за день умудрились повалить четыре светофора.
Эту информацию и ваши предложения по улучшению дорожного движения можно направлять и по электронному адресу:kp_smep@omr.odessa.ua
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