2017-01-23, 11:45

На трассе Одесса-Киев проходит подготовительная акция КПП

Сегодня активисты перекрыли контрольно-пропускные пункты на трассе Одесса-Киев.



Об этом сообщили организаторы акции протеста, организация «АвтоЄвроСила», они требуют принятия законопроекта по улучшению условий продажи автомобилей в Украине.

«Одесса, КПП трассы Одесса – Киев, 23 января, подготовительная акция перед акцией на всех КПП в Киеве 24 января», – написали активисты на своей странице в Фейсбуке.













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