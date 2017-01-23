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2017-01-23, 11:45
На трассе Одесса-Киев проходит подготовительная акция КПП
Сегодня активисты перекрыли контрольно-пропускные пункты на трассе Одесса-Киев.
«Одесса, КПП трассы Одесса – Киев, 23 января, подготовительная акция перед акцией на всех КПП в Киеве 24 января», – написали активисты на своей странице в Фейсбуке.
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