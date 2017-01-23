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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

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 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-01-23, 11:45
На трассе Одесса-Киев проходит подготовительная акция КПП

Сегодня активисты перекрыли контрольно-пропускные пункты на трассе Одесса-Киев.

Об этом сообщили организаторы акции протеста, организация «АвтоЄвроСила», они требуют принятия законопроекта по улучшению условий продажи автомобилей в Украине.

«Одесса, КПП трассы Одесса – Киев, 23 января, подготовительная акция перед акцией на всех КПП в Киеве 24 января», – написали активисты на своей странице в Фейсбуке.

 

 

СТО в Одессе. Ремонт автомобилей всех марок и классов     

 


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