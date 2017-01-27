2017-01-27, 16:00

Национальное достояние в Одессе: бомжи, скелеты и досудебное расследование

Скандалы вокруг Потемкинской лестницы сделали свое дело: Приморский районный суд Одессы постановил внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о нарушениях.



Найденный вчера среди хлама и мусора скелет стал последней каплей.

«Там три состава преступления, с нашей точки зрения. Это по поводу событий по Потемкинской лестнице. То, что там происходит, не поддается никакому здравому описанию и не поддается никаким оправданиям. Я имею в виду действия городской власти… Бесхозяйственность, безалаберность, хамство, наглость и воровство. Вот что это такое», - заявил 7 каналу представитель ООП «Народний Рух України» Михаил Кузаконь.

Активисты, подавшие соответствующий иск, утверждают, что стражи порядка давно должны были внести разрушение Потемкинской лестницы в ЕРДР.

Впрочем, полицейские этого не сделали, поэтому служители Фемиды решили их обязать провести расследование.

По словам Михаила Кузаконя, городские власти допустили множество нарушений во время реставрации памятника архитектуры. В заявлении указали лишь часть того, что на виду.

«Превышение служебных полномочий, нецелевое использование бюджетных средств, поскольку на самом деле Потёмкинская лестница она не находится в юрисдикции Одесского горсовета. Поэтому деньги, которые они тратят, потрачены незаконно. И ещё целый ряд более незначительных нарушений», — добавил Михаил Кузаконь 7 каналу.

Добавим, найденный скелет сразу отправили на судебно-медицинскую экспертизу. По предварительным оценкам криминалистам, труп относительно свежий, он мог пролежать в нижней галерее лестницы от года до пяти лет. Части тела, по их мнению, скорее всего, принадлежали молодому мужчине.На кости, оставшейся от руки, нашли браслет, его происхождение тоже изучат специалисты. Эксперты пока не нашли признаков насильственной смерти на скелете, при этом исследование еще не завершено.

Напомним, ранее общественник Владислав Балинский в очередной раз обследовал памятник национального значения и обнаружил завалы хлама и бомжа.

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