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2017-02-14, 13:26
Наркотики в Одессе поставляли курьеры-полицейские (ФОТО)
Очередная преступная схема в Одессе была разоблачена сотрудниками СБУ, прокуратуры и полиции - перекрыт канал поставки наркотиков в одесский следственный изолятор (СИЗО).
Оперативники спецслужбы задержали полицейского в одном из одесских судов при получении от посредника нескольких доз героина, амфетамина и метадона. Правоохранители выяснили, что в изолятор ежедневно передавалось 4-5 пакетов, за каждый из которых полицейские брали 600 гривен.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (пересылка или сбыт наркотических средств).
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