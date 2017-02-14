2017-02-14, 13:26

Наркотики в Одессе поставляли курьеры-полицейские (ФОТО)

Очередная преступная схема в Одессе была разоблачена сотрудниками СБУ, прокуратуры и полиции - перекрыт канал поставки наркотиков в одесский следственный изолятор (СИЗО).



Как выяснилось, работники конвойной службы систематически поставляли наркотики по заказу задержанных. Они также передавали в изолятор мобильные телефоны и деньги.

Оперативники спецслужбы задержали полицейского в одном из одесских судов при получении от посредника нескольких доз героина, амфетамина и метадона. Правоохранители выяснили, что в изолятор ежедневно передавалось 4-5 пакетов, за каждый из которых полицейские брали 600 гривен.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (пересылка или сбыт наркотических средств).









