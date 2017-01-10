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2017-01-10, 15:45
Не расслабляться: аварийные службы Одессы готовятся к среде!
И снова в Одессе штормовое предупреждение!
В связи со сложными погодными условиями одесская мэрия настоятельно просит одесситов максимально ограничить перемещения и поездки по городу, особенно пожилых лиц, детей и беременных женщин.
Просьба быть предельно внимательными, не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, так как в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.
Руководителям предприятий необходимо учитывать сложные погодные условия при организации рабочего процесса.
АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБЫ ГОРОДА ОДЕССЫ
Контрольно-диспетчерская служба департамента городского хозяйства
705-48-51, 705-48-52
Служба оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации
1577, 722-20-37; 068-345-70-74
Дежурный департамента муниципальной безопасности
722-17-01, 793-90-26, 094-95-41-308
Дежурный КП «Муниципальная охрана» - 701-83-08
Малиновская РА - 765-00-50, 734-95-50
Приморская РА - 776-00-50
Суворовская РА - 755-72-79, 755-00-50
Киевская РА - 392-203, 766-00-50
Единый центр обращений граждан - 705-55-55, 15-35
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