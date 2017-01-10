2017-01-10, 15:45

Не расслабляться: аварийные службы Одессы готовятся к среде!

И снова в Одессе штормовое предупреждение!



11 января по Одессе и области ожидаются сложные погодные условия: ночью и в первой половине дня по Одессе и области снег, метель, ветер северо-восточный 15-20 м/с.

В связи со сложными погодными условиями одесская мэрия настоятельно просит одесситов максимально ограничить перемещения и поездки по городу, особенно пожилых лиц, детей и беременных женщин.

Просьба быть предельно внимательными, не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, так как в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.

Руководителям предприятий необходимо учитывать сложные погодные условия при организации рабочего процесса.

АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБЫ ГОРОДА ОДЕССЫ

Контрольно-диспетчерская служба департамента городского хозяйства

705-48-51, 705-48-52

Служба оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации

1577, 722-20-37; 068-345-70-74

Дежурный департамента муниципальной безопасности

722-17-01, 793-90-26, 094-95-41-308

Дежурный КП «Муниципальная охрана» - 701-83-08

Малиновская РА - 765-00-50, 734-95-50

Приморская РА - 776-00-50

Суворовская РА - 755-72-79, 755-00-50

Киевская РА - 392-203, 766-00-50

Единый центр обращений граждан - 705-55-55, 15-35