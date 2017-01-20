2017-01-20, 17:15

Не все так плохо в Одессе: миллионеров прибавилось

Согласно данным фискальной службы в Одесской области, доходы свыше одного миллиона гривен в прошлом году зарегистрировали 308 налогоплательщиков.



В 2015 году, количество «миллионеров» составляло 235 человек.

По словам и.о. заместителя начальника ГУ ГФС в Одесской области Владимира Попова, их общий доход составил 1,3 млрд гривен. Из них налоги составили 21,8 млн гривен.

Всего в 2016 году граждане, проживающие в Одесской области, подали 42 тысячи налоговых деклараций, что на 4 тысячи больше, чем в 2015 году.

Подавать декларацию по месту регистрации можно как лично, так и через уполномоченных лиц, либо с помощью электронной формы. Срок подачи декларации установлен до 3 мая.



Также, начальник управления налогов и сборов с физических лиц ГУ ГФС в Одесской области Юрий Мамай, отметил, что с текущего года вводится новая форма декларации, которая имеет всего два приложения вместо четырех.



Когда у одесситов возникает обязанность декларировать полученные доходы?

С этого года от подачи налоговой декларации освобождаются физические лица, которые получают доход от двух и более налоговых агентов, а также при получении в дар или наследство имущество, которые облагаются по ставке ноль процентов.



