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2017-01-20, 17:15
Не все так плохо в Одессе: миллионеров прибавилось
Согласно данным фискальной службы в Одесской области, доходы свыше одного миллиона гривен в прошлом году зарегистрировали 308 налогоплательщиков.
По словам и.о. заместителя начальника ГУ ГФС в Одесской области Владимира Попова, их общий доход составил 1,3 млрд гривен. Из них налоги составили 21,8 млн гривен.
Всего в 2016 году граждане, проживающие в Одесской области, подали 42 тысячи налоговых деклараций, что на 4 тысячи больше, чем в 2015 году.
Подавать декларацию по месту регистрации можно как лично, так и через уполномоченных лиц, либо с помощью электронной формы. Срок подачи декларации установлен до 3 мая.
С этого года от подачи налоговой декларации освобождаются физические лица, которые получают доход от двух и более налоговых агентов, а также при получении в дар или наследство имущество, которые облагаются по ставке ноль процентов.
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