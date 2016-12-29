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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2016-12-29, 15:01
Не всем одесским студентам достанется стипендия

Президент Петр Порошенко таки подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (законопроект №5130), который фактически отменяет стипендии для 2/3 студентов, несмотря на просьбы со стороны  работников образования ветировать этот закон.

Новый закон предусматривает стипендии двух видов: социальную и академическую. Первую будут получать студенты с инвалидностью, дети-сироты, шахтеры (со стажем от трех лет, полученным после школы, дети шахтеров) и те, кто пострадал от Чернобыльской катастрофы или в результате несчастного случая в шахте.

Остальные категории студентов смогут претендовать на получение академической стипендии. Для этого у учащихся должны быть значительные достижения в учебе или науке.

Доля студентов (курсантов), которые имеют право на получение академических стипендий, устанавливается ученым советом высшего учебного заведения в рамках определенного Кабинетом Министров Украины общего процента студентов (курсантов), которые имеют право на получение академических стипендий, – говорится в законе.

По предварительным подсчетам, в следующем году стипендии получат 43% студентов, а в 2019 году – только 15%. Тем не менее, увеличится размер выплат. Первый заместитель министра образования и науки Владимир Колтунец заявил, что обычная стипендия будет составлять 1,1 тыс. гривен, а повышенная – 1,6 тыс. грн. При этом учащиеся отдельных специальностей (учителя математики, информатики, естественных наук, некоторые инженерные специальности) будут получать 1,4 тыс. и 2,36 тыс. гривен.

Получать академическую стипендию смогут и те, кому положена социальная (одну из них на выбор).

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