2017-01-20, 11:17

Небесная Сотня в Одессе: определено жюри конкурса проекта памятника

Председатель областного совета принял участие в заседании конкурсной комиссии на лучшее проектное предложение сооружения памятника Героям Небесной Сотни в Одесской области.

Конкурс объявляется с целью поиска лучшего концептуального проекта сооружения памятника Героям Небесной Сотни в сквере Героев Небесной Сотни, перед первым административным зданием Одесского областного совета по адресу: ул. Шевченко, 4 в городе Одесса с решением архитектурного и градостроительного задания, с принципиально иным идейным наполнением, которое базируется на демократических ценностях, национальных интересах и европейском выборе нашего государства, добытых Майданом и революцией Достоинства в декабре 2013-феврале 2014.

Прежде всего присутствующими был утвержден председатель жюри (Анатолий Урбанский - председатель областного совета), заместитель председателя жюри (Олег Радковский - первый зампредседателя обласовета) и секретарь (Марина Попкова - главный специалист отдела регионального развития и местной строительной политики управления градостроительства и архитектуры Департамента развития инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства ОГА).











Также членами заседания было принято положение о жюри конкурса.

Члены комиссии пришли к выводу продлить срок проведения конкурса и пригласить к участию в конкурсе отдельных специалистов, авторские коллективы в области архитектуры, скульптуры, дизайна, изобразительного искусства, в день его оглашения получили образование по соответствующим специальностям, студенты профильных учебных заведений Одесской области и других регионов Украина.

«Память о тех, кто погиб, является отправной точкой для масштабных изменений.Участникам Конкурса необходимо предложить концепцию для чествования судьбоносных событий новейшей истории Украины, связанных с героической борьбой украинских граждан за права человека и установления народовластия в государстве, памяти погибших участников акций протеста в Украине, которые состоялись в течение декабря 2013 - февраля 2014 », - отметил Урбанский.



