2017-02-13, 17:56

Некомпетентность одесских чиновников грозит увольнением

Как сообщала "Деловая Одесса", сегодня в ходе аппаратного совещания глава области поднял вопрос, обсуждаемый во время предыдущего аппаратного совещания об объявлении тендера на приобретение препаратов для онкологических больных Департаментом здравоохранения и социальной защиты облгосадминистрации.



Свою некомпетентность продемонстрировали сотрудники департамента здравоохранения и социальной защиты, во главе с Татьяной Кривой.

"Я не думаю, что мы с вами будем работать в дальнейшем", - заявил Степанов Татьяне Кривой.

В середине рабочего дня СМИ уже растиражировали информацию "из компетентных источников", что Татьяна Кривая в ближайшие дни будет уволена. По их информации, Татьяна Кривая покинет свой пост уже 16 февраля, а её место временно займёт Татьяна Кондратюк.







Кроме "прокола" с закупкой медикаментов для онкобольных, выяснилось, что именно возглавляемое Татьяной Кривой ведомство умудрилось потерять больше всего документов строгой отчетности и обращений граждан.



Одесскую ОГА обвиняют в непрозрачном проведении конкурса

В команде одесских реформаторов - новые победители

Новые кадры в одесском руководстве



Напомним, в августе прошлого года департамент охраны здоровья возглавит Татьяна Кривая — 29-летняя уроженка Донецка без опыта работы в сфере здравоохранения. До назначения на пост она работала в общественной приёмной губернатора Одесской области.