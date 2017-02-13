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ЭКСПРЕСС ОПРОС

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 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-02-13, 17:56
Некомпетентность одесских чиновников грозит увольнением

Как сообщала "Деловая Одесса", сегодня в ходе аппаратного совещания глава области поднял вопрос, обсуждаемый во время предыдущего аппаратного совещания об объявлении тендера на приобретение препаратов для онкологических больных Департаментом здравоохранения и социальной защиты облгосадминистрации.

Свою некомпетентность продемонстрировали сотрудники департамента здравоохранения и социальной защиты, во главе с Татьяной Кривой.

"Я не думаю, что мы с вами будем работать в дальнейшем", - заявил Степанов Татьяне Кривой.

В середине рабочего дня СМИ уже растиражировали информацию "из компетентных источников", что Татьяна Кривая в ближайшие дни будет уволена. По их информации, Татьяна Кривая покинет свой пост уже 16 февраля, а её место временно займёт Татьяна Кондратюк.



Кроме "прокола" с закупкой медикаментов для онкобольных, выяснилось, что именно возглавляемое Татьяной Кривой ведомство умудрилось потерять больше всего документов строгой отчетности и обращений граждан. 

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Напомним, в августе прошлого года департамент охраны здоровья возглавит Татьяна Кривая — 29-летняя уроженка Донецка без опыта работы в сфере здравоохранения.  До назначения на пост она работала в общественной приёмной губернатора Одесской области. 


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