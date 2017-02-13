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2017-02-13, 17:56
Некомпетентность одесских чиновников грозит увольнением
Как сообщала "Деловая Одесса", сегодня в ходе аппаратного совещания глава области поднял вопрос, обсуждаемый во время предыдущего аппаратного совещания об объявлении тендера на приобретение препаратов для онкологических больных Департаментом здравоохранения и социальной защиты облгосадминистрации.
"Я не думаю, что мы с вами будем работать в дальнейшем", - заявил Степанов Татьяне Кривой.
В середине рабочего дня СМИ уже растиражировали информацию "из компетентных источников", что Татьяна Кривая в ближайшие дни будет уволена. По их информации, Татьяна Кривая покинет свой пост уже 16 февраля, а её место временно займёт Татьяна Кондратюк.
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