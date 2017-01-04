2017-01-04, 11:21

Некоторые одесситы будут платить соцвзнос даже без прибыли

Закон, который вносит изменения в некоторые законодательные акты Украины, вступивший в силу с нового года, предусматривает для отдельных категорий физических лиц-предпринимателей повышение единого социального взноса.

Так, отдельные категории физических лиц-предпринимателей, в том числе второй и третьей групп, должны будут платить единый социальный взнос в размере 704 гривны в месяц, даже если временно не имеют никакой прибыли.



Одесситам о минимальной зарплате, прожиточном минимуме и едином соцвзносе с января 2017 года



Кроме этого, изменится максимальный размер заработной платы, с которой платятся страховые взносы. С 1 января 2017 года он будет составлять 80000 грн. (3200 грн. х 25 прожиточных минимумов).