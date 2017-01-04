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2017-01-04, 11:21
Некоторые одесситы будут платить соцвзнос даже без прибыли
Закон, который вносит изменения в некоторые законодательные акты Украины, вступивший в силу с нового года, предусматривает для отдельных категорий физических лиц-предпринимателей повышение единого социального взноса.
Так, отдельные категории физических лиц-предпринимателей, в том числе второй и третьей групп, должны будут платить единый социальный взнос в размере 704 гривны в месяц, даже если временно не имеют никакой прибыли.
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