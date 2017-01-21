Деловой мир    - Одесса    - Украина    - Планета Намедни Цифры Юрисконсульт Налоги Банки Недвижимость Болевая точка Свое дело Уголок потребителя Фермер Транспорт Дайджест Арена Антология бизнеса Кофе-брейк
ODG
Архив   Января
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-01-21, 17:36
Нешуточный пожар на одесском Привозе (ФОТО)

Во второй половине дня  в субботу возник немалый пожар на Привозе - горели павильоны с лакокрасочной продукцией.

Дыма было очень много. Очевидцы сообщают, что собрались зеваки, которые затрудняли проход к месту пожара спасателей и главное, чтобы не начали растаскивать товар. 

Возгорание произошло со стороны улицы Эстонской.

4 пожарные машины локализовали возгорание за 20 минут. Несколько павильонов сгорели полностью.

Сведений о пострадавших не поступало.

 





Деловая Одесса
БИЗНЕС ГОРОСКОП