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2017-01-21, 17:36
Нешуточный пожар на одесском Привозе (ФОТО)
Во второй половине дня в субботу возник немалый пожар на Привозе - горели павильоны с лакокрасочной продукцией.
Дыма было очень много. Очевидцы сообщают, что собрались зеваки, которые затрудняли проход к месту пожара спасателей и главное, чтобы не начали растаскивать товар.
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