

﻿ 2017-01-21, 17:36 Нешуточный пожар на одесском Привозе (ФОТО) Во второй половине дня в субботу возник немалый пожар на Привозе - горели павильоны с лакокрасочной продукцией. Дыма было очень много. Очевидцы сообщают, что собрались зеваки, которые затрудняли проход к месту пожара спасателей и главное, чтобы не начали растаскивать товар.



Возгорание произошло со стороны улицы Эстонской.



4 пожарные машины локализовали возгорание за 20 минут. Несколько павильонов сгорели полностью.



Сведений о пострадавших не поступало.











