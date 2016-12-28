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St.Diamond

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﻿2016-12-28, 11:46
Ночью у одесситов качались люстры (ВИДЕО)

С утра в соцсетях одесситы начали делиться своими ночными ощущениями.

 Оказывается произошло очередное землетрясение в Румынии в уезде Вранча. Магнитуда составила 5,6 балла.

В основном жители Одесской области заметили неспокойное поведение у домашних питомцев и трясущиеся люстры и посуду на кухне. Продолжались толчки примерно 10-15 секунд.

Как выснилось, землетрясение ощущалось по всей территории Украины, однако Одесса, как и Ужгород, попадают в зону Вранча, но в Ужгороде толчки земли почти не заметили.

А вот в Одессе, Рени, Измаиле – заметили многие.

В сети появилось видео, как во время землетрясения в румынском магазине трусятся ценники и шатаются полки с товарами.


 


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