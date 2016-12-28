

﻿ 2016-12-28, 11:46 Ночью у одесситов качались люстры (ВИДЕО) С утра в соцсетях одесситы начали делиться своими ночными ощущениями.



Оказывается произошло очередное землетрясение в Румынии в уезде Вранча. Магнитуда составила 5,6 балла. В основном жители Одесской области заметили неспокойное поведение у домашних питомцев и трясущиеся люстры и посуду на кухне. Продолжались толчки примерно 10-15 секунд.



Как выснилось, землетрясение ощущалось по всей территории Украины, однако Одесса, как и Ужгород, попадают в зону Вранча, но в Ужгороде толчки земли почти не заметили.



А вот в Одессе, Рени, Измаиле – заметили многие.



В сети появилось видео, как во время землетрясения в румынском магазине трусятся ценники и шатаются полки с товарами.











