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2016-12-28, 11:46
Ночью у одесситов качались люстры (ВИДЕО)
С утра в соцсетях одесситы начали делиться своими ночными ощущениями.
В основном жители Одесской области заметили неспокойное поведение у домашних питомцев и трясущиеся люстры и посуду на кухне. Продолжались толчки примерно 10-15 секунд.
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