2017-01-03, 10:11

Ночная перестрелка в одесском кафе

Как сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции, в одесском ночном арт-клубе «Шкаф» на улице Греческой произошла перестрелка. Пострадал охранник кафе.



По сообщениям очевидцев, конфликт в клубе произошел около 11 часов вечера. Несколько гостей клуба в результате конфликта устроили перестрелку, а затем скрылись на автомобиле «Мercedes».



На место около 23.20 выехали сотрудники одесской полиции, которые преследовали правонарушителей до улицы Садовой, где удалось их задержать. В автомобиле нашли оружие, из которого, вероятно, открыли огонь.



Личность преступника установлена, это 35-летний парень, ранее он попадал в поле зрения правоохранителя за хулиганские действия.

Охранник был доставлен в больницу, но, к счастью, травма оказалась не опасна для жизни, утром медики отпустили мужчину домой.

Сейчас они дают показания в Приморском отделении полиции.