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2017-01-03, 10:11
Ночная перестрелка в одесском кафе
Как сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции, в одесском ночном арт-клубе «Шкаф» на улице Греческой произошла перестрелка. Пострадал охранник кафе.
Охранник был доставлен в больницу, но, к счастью, травма оказалась не опасна для жизни, утром медики отпустили мужчину домой.
Сейчас они дают показания в Приморском отделении полиции.
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