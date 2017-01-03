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St.Diamond

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Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
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﻿2017-01-03, 10:11
Ночная перестрелка в одесском кафе

Как сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции, в одесском ночном арт-клубе «Шкаф» на улице Греческой произошла перестрелка. Пострадал охранник кафе.

По сообщениям очевидцев, конфликт в клубе произошел около 11 часов вечера. Несколько гостей клуба в результате конфликта устроили перестрелку, а затем скрылись на автомобиле «Мercedes».

На место около 23.20 выехали сотрудники одесской полиции, которые преследовали правонарушителей до улицы Садовой, где удалось их задержать. В автомобиле нашли оружие, из которого, вероятно, открыли огонь.

Личность преступника установлена, это 35-летний парень, ранее он попадал в поле зрения правоохранителя за хулиганские действия.

Охранник был доставлен в больницу, но, к счастью, травма оказалась не опасна для жизни, утром медики отпустили  мужчину домой. 

Сейчас они дают показания в Приморском отделении полиции.


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