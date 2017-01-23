|Быть в курсе: налоговые нововведения
|Ожидается снижение нормы потребления газа по субсидии
|В 2017 году доллар в Украине будет по 30 гривен
|
2017-01-23, 15:37
Ночная резня в Одессе, преступник задержан
23 января в 2:15 в отделение полиции поступило сообщение от местного жителя, внимание которого привлекли крики в подъезде.
Сотрудники полиции немедленно прибыли по указанному адресу и обнаружили на лестничной площадке следы крови, а на четвертом этаже — тело 16-летнего парня с многочисленными колотыми ранами в области шеи.
По информации от правоохранителей, все трое погибших жили вместе в этом полуподвальном помещении. Помимо них там проживают женщина, мать молодых людей, и ее 42-летний сожитель, совершивший жестокое преступление. Известно, что момент трагедии женщина находилась за пределами города.
После совершенного, злоумышленник сменил одежду и ушел из дома. Он выбросил нож и окровавленную одежду по дороге. Но далеко уйти у него не получилось, совсем скоро по предоставленным приметам патрульные нашли подозреваемого на улице Махачкалинской. Его доставили в Суворовский отдел полиции.
По данному факту начато уголовное производство по статье 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители изъяли часть вещественных доказательств и принимают меры по установлению места нахождения остальных. В настоящий момент продолжаются первоочередные следственные действия.
|
влажность:
давление:
ветер:
БИЗНЕС ГОРОСКОП