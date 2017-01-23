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﻿2017-01-23, 15:37
Ночная резня в Одессе, преступник задержан

23 января в 2:15 в отделение полиции поступило сообщение от местного жителя, внимание которого привлекли крики в подъезде.

В дверной глазок одессит увидел окровавленного юношу, который убегал от неизвестного мужчины.

Сотрудники полиции немедленно прибыли по указанному адресу и обнаружили на лестничной площадке следы крови, а на четвертом этаже — тело 16-летнего парня с многочисленными колотыми ранами в области шеи.

Кровавые следы привели специалистов следственно-оперативной группы, также прибывших на место происшествия, в соседний дом. Там в полуподвальном помещении правоохранители обнаружили еще два тела с признаками насильственной смерти.

Ими оказались 21-летняя девушка, сестра погибшего юноши, и мужчина примерно сорока лет, знакомый семьи.

По информации от правоохранителей, все трое погибших жили вместе в этом полуподвальном помещении. Помимо них там проживают женщина, мать молодых людей, и ее 42-летний сожитель, совершивший жестокое преступление. Известно, что момент трагедии женщина находилась за пределами города.

 

После совершенного, злоумышленник сменил одежду и ушел из дома. Он выбросил нож и окровавленную одежду по дороге. Но далеко уйти у него не получилось, совсем скоро по предоставленным приметам патрульные нашли подозреваемого на улице Махачкалинской. Его доставили в Суворовский отдел полиции.

По данному факту начато уголовное производство по статье 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители изъяли часть вещественных доказательств и принимают меры по установлению места нахождения остальных. В настоящий момент продолжаются первоочередные следственные действия.

 

 


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