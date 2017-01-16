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St.Diamond

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Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-01-16, 18:30
Ночные клубы в Одессе: главное, чтобы не застрелили

Что-то в последнее время участились случаи применения холодного и огнестрельного оружия в местах отдыха одесситов.

В Приморский отдел полиции г.Одессы поступило сообщение о стрельбе в ночном клубе. На месте происшествия было установлено, что во время конфликта, произошедшего между тремя посетителями заведения, один из его участников спровоцировал драку и выстрелил оппоненту в грудную клетку. По указанному адресу немедленно выехали полицейские. Стрелок задержан. Им оказался 30-летний житель Одессы. Его доставили в Приморский отдел полиции.

Пострадавшие, двое одесситов возрастом 24 и 25 лет, были немедленно госпитализированы. Одному из них диагностировали непроникающее ранение грудной клетки и повреждение голеностопного сустава, а второму -закрытую черепно-мозговую травму.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Картинки по запросу стрельба в ночном клубе фото 

 


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