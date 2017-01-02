2017-01-02, 20:14

Нормы потребления газа по субсидии существенно снизят

Но произойдет это не в нынешнем отопительном сезоне, а после его окончания, в мае.



Предполагается, что существующая сейчас норма компенсации стоимости голубого топлива в размере 5,5 кубометров газа на отопление одного квадратного метра жилья снизится до 4-х.

Кстати, эту норму за последние несколько лет сократили уже в два раза. И если раньше в квартире площадью 30 квадратных метров субсидия "покрывала" 330 кубометров газа, после снижения нормативов – всего 165 кубов.

Кроме того, власти уже в 2017 году намерены ввести монетизацию субсидий - выдачу сумм компенсации расходов на ЖКХ на руки потребителям.

Сторонники этой идеи в правительстве утверждают: люди, получающие субсидию, тратят воды, электроэнергии и газа больше, чем те, кто компенсациями не пользуется. А значит, получив на руки денежные суммы, они будут вынуждены включить режим экономии, чтобы расстаться с наименьшим количеством денежных средств.

Сегодня Кабмин рассматривает две модели монетизации. Первая - платить деньги непосредственно предприятим - поставщикам услуг. Вторая - перечислять средства самим гражданам. В этом случае вариантов тоже может быть два: либо гражданин получает сразу всю сумму субсидий, либо на карточки будут перечислять только сэкономленные средства, если субсидиант использовал ресурсов меньше, чем предусмотрено социальной нормой.

В ответ на скептицизм по поводу монетизации субсидий (мол, люди потратят перечисленные деньги на иные цели) чиновники обещают уже в ближайшее время существенно "проветилировать" списки тех, кто уже пользуется субсидией. Система верификации предусматривает полное лишение соцвыплат тех, кто сделал единоразовую покупку на сумму от 50 тыс. грн, а также граждан, скрывающих свой доход.

Каких еще ноу-хау ждать от правительства - предугадать это невозможно. Ярким примером может послужить решение Кабмина от 23 августа 2016 года, которым все деньги, сэкономленные на счетах субсидиантов, были перечислены не в счет их будущих расходов в отопительные сезоны, а обратно государству. Таким образом, чиновники в очередной раз изменили своему обещанию.



Ведь еще весной глава Минсоцполитики Андрей Рева утверждали: "Если люди не использовали всю норму ресурсов на семью, сэкономленные средства субсидии остаются на счетах семьи и могут быть использованы в последующие месяцы, в том числе и для погашения обязательной части платежа".

В итоге, на счетах потребителей оставят только средства на оплату 100 кубометров газа, то есть 680 гривен.

И если вы переплатили за услуги ЖКХ, и предприятие было должно вам деньги, или, получая субсидию, не выбрали всю положенную вам норму, - без разницы. Вы все равно потеряли свои средства. "Уже в 2017 году украинцам с субсидиями, которые получают минимальную зарплату, придется платить за коммуналку в два раза больше – минималка с 1 января вырастет с 1600 до 3200 гривен. Это, по подсчетам Минфина, позволит сэкономить государству 5 миллиардов гривен", - к примеру, пишет по этому поводу "Сегодня".



Одесский автосервис. Культурно. Со смыслом.