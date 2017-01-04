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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-01-04, 18:31
Новогодние каникулы чемпиона мира под Одессой (ФОТО)

Не секрет, что наш земляк Василий Ломаченко давно и с удовольствием увлекается хоккеем. В Одесской области, в родном Белгород-Днестровском, чемпион мира по версии WBO надел коньки, взял клюшку в руки и сыграл на замерзшем водоеме. А фото добавил  в Instagram и собрал море "лайков" и комментариев!

Отметим, что это уже далеко не первая подобная тренировка-развлечение для украинского боксера, ранее он даже заявлял, что мог бы попробовать себя в НХЛ.

 

 


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