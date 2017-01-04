2017-01-04, 18:31

Новогодние каникулы чемпиона мира под Одессой (ФОТО)

Не секрет, что наш земляк Василий Ломаченко давно и с удовольствием увлекается хоккеем. В Одесской области, в родном Белгород-Днестровском, чемпион мира по версии WBO надел коньки, взял клюшку в руки и сыграл на замерзшем водоеме. А фото добавил в Instagram и собрал море "лайков" и комментариев!

Отметим, что это уже далеко не первая подобная тренировка-развлечение для украинского боксера, ранее он даже заявлял, что мог бы попробовать себя в НХЛ.



