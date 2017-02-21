2017-02-21, 13:54

В Одессе чиновник не мелочился на взятках (ФОТО)

Сегодня в Одессе на взятке в 10,5 тысяч долларов разоблачили чиновника "Одесской дистанции электроснабжения" регионального филиала ПАО "Укрзализныця", сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

Указанный чиновник требовал и получил 10,5 тыс. долларов от представителя предприятия за подписание разрешительной документации на подключение дополнительного трансформатора для поставки электроэнергии на объект.

Продолжаются первоочередные следственные действия.









