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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-02-21, 13:54
В Одессе чиновник не мелочился на взятках (ФОТО)

Сегодня в Одессе на взятке в 10,5 тысяч долларов разоблачили чиновника "Одесской дистанции электроснабжения" регионального филиала ПАО "Укрзализныця", сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

Указанный чиновник требовал и получил 10,5 тыс. долларов от представителя предприятия за подписание разрешительной документации на подключение дополнительного трансформатора для поставки электроэнергии на объект.

Продолжаются первоочередные следственные действия.






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