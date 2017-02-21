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2017-02-21, 13:54
В Одессе чиновник не мелочился на взятках (ФОТО)
Сегодня в Одессе на взятке в 10,5 тысяч долларов разоблачили чиновника "Одесской дистанции электроснабжения" регионального филиала ПАО "Укрзализныця", сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В ведомстве отметили, что осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.
Указанный чиновник требовал и получил 10,5 тыс. долларов от представителя предприятия за подписание разрешительной документации на подключение дополнительного трансформатора для поставки электроэнергии на объект.
Продолжаются первоочередные следственные действия.
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