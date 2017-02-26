2017-02-26, 11:36

Новшества для удобства туристов в Одессе

На одесских домах в историческом ареале города планируется установить таблички с названиями улиц на английском языке.

«Думаю, что к середине этого года в исторической части города уже появятся англоязычные таблички на домах. Это будет сделано, в частности, для удобства туристов», - заявила директор департамента культуры и туризма Одесского городского совета Татьяна Маркова.

Проект реализуется в рамках городской программы по сохранению исторической части Одессы.

Также в Одессе откроются еще три туристических информационных центра. Один из них уже начал функционировать в одесском аэропорту. Два других появятся на железнодорожном и морском вокзалах.

Кроме того,в этом году, как отметила Татьяна Маркова, в Одессе планируется провести международный конкурс Мисс Туризим Интернешнл, в котором примут участие представители более 20 стран.

Напомним, ранее в Одессе, как и по всей Украине, исчезли с железнодорожных вокзалов указатели на русском языке.

На вокзале Одессы русский язык заменят английским

Одесса теряет буквы

А пресс-служба Одесского аэропорта сообщла, что после того, как новый терминал откроется в одесском аэропорту, название на английском языке изменится. В слове «Одесса» на английском языке теперь одна буква «S», а не две, как ранее.