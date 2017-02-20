2017-02-20, 12:58

О чем говорили у мэра Одессы: финансы, веерные отключения и блокада Донбасса

Сегодня на аппартном у городского головы было заявлено, что теплоснабжающим компаниям не поступало данных о том, что в городе возможно введение чрезвычайного режима из-за блокады Донбасса.



Если, все-таки, это произойдет, то согласно подготовленным графикам под веерные отключения в первую очередь попадают промышленные предприятия.

«Президент уже высказал свою принципиальную жесткую позицию к энергетической блокаде и введению чрезвычайной ситуации в энергетике страны. Я считаю, что данное отношение недопустимо в нашей стране. Особенно в тяжелое время, во время боевых действий в стране. И особенно, когда тепло и свет крайне необходимы, потому что сейчас зима. Это крайне неправильно. Несвоевременно и это вредит сегодня Украине в целом.Нас не может не волновать ситуация в стране. Хотелось бы обратиться к тем, кто это делает, чтобы они думали не только о своей политической карьере, но и помнили, что в стране живут люди, которым необходим свет и тепло в квартирах. И от того, насколько обеспечит это власть, зависит и состояние атмосферы в стране» — заявил Геннадий Труханов.





Также на аппаратном, директор департамента экономического развития Одесского горсовета Дмитрий Радулов сообщил, что только половина городских целевых программ Одесского городского совета, которые действовали в 2016 году, были выполнены на 90 и 100%.

По его словам, таких программ 17 из 34, выполнение еще 7 программ находится на уровне 80-90%, 3 программы выполнены на 50-80%, 2 – наполовину и 5 не выполнены вообще по ряду причин. В течение 2016 года Одесский городской совет выделил из бюджета города более 670 миллионов гривен на реализацию городских целевых программ.





Также Геннадий Труханов дал поручение провести разъяснительную работу и «ещё раз объяснить населению и некоторым депутатам», что такое временно свободные средства, почему они размещаются на депозитах, и почему при этом власти привлекают кредитные средства, «как во всей цивилизованной Европе».

«На прошлой неделе департаментом финансов в соответствии с решением сессии был проведен конкурс по размещению средств на депозит. Общая сумма — до 600 млн. грн. Было два лота: один лот с размещением в феврале, второй лот — размещение в марте. По состоянию на сегодняшний день заключен договор с победителем первого лота — им оказался банк «Приватбанк». Размещение начинается с сегодняшнего дня. 300 миллионов гривен. Процентная ставка — 19% годовых. Победителем по второму лоту объявлен «Укргазбанк», процентная ставка — 14,6% годовых. Я акцентирую внимание: это те временно свободные средства, которые у нас были на 1 января. На 1 января остаток свободных средств общего фонда составлял более 570 млн. грн.», — сообщила директор Департамента финансов Одесского городского совета Светлана Бедрега.



