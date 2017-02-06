2017-02-06, 13:36

О доходах одесситов в иностранной валюте

Вниманию одесситов, которые временно или постоянно работают за границей, необходимо задекларировать иностранные доходы и уплатить налог на доходы физических лиц и военный сбор.

Т.е. в случае, если источник выплат любых налогооблагаемых доходов является иностранным, сумма такого дохода включается в общий годовой налогооблагаемый доход налогоплательщика - получателя, который обязан подать годовую налоговою декларацию.

В налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах за 2016 год граждане отображают сумму полученного дохода за отчетный год и определяют налоговое обязательство по налогу на доходы физических лиц по ставке 18% и военному сбору 1,5%.

Доходы, полученные в иностранной валюте пересчитываются в гривне по валютному курсу Национального банка Украины, который действовал на момент начисления (получение) таких доходов.

Налоговым кодексом Украины также предусмотрено, что суммы налогов и сборов, уплаченные за пределами Украины, зачисляются для расчета налогов и сборов в Украине.

Для получения права на зачисление уплаченных налогов за пределами Украины физическое лицо-резидент должен предоставить справку от государственного органа страны, где получался такой доход (прибыль), уполномоченного удерживать такой налог, о сумме уплаченного налога и сбора, а также о базе и/или объекте налогообложения. Указанная справка подлежит легализации в соответствующей стране, соответствующему заграничному дипломатическому учреждению Украины, если другое не предусмотрено действующими международными договорами Украины.

Не подлежат зачислению для уменьшения налоговых обязательств плательщика такие налоги, уплаченные в других странах:

- налоги на капитал (прирост капитала), налоги на имущество;

- почтовые налоги;

- налоги на реализацию (продажу);

- другие косвенные налоги независимо от того, принадлежат ли они к категории подоходных налогов или считаются отдельными налогами согласно законодательству иностранных государств.

Детальнее в разъяснении ГФС Украины, которое размещено на официальном веб-портале в Общедоступном информационно-справочном ресурсе (категория 103.19).